Железнодорожный вокзал Саратова проверили на качество защиты от эпидемии
Сегодня на железнодорожном вокзале Саратова прошла встреча руководителей ПривЖД с заместителем министра транспорта Саратовской области Иваном Казаченко.
В ходе инспекционной проверки оценивалось качество противоэпидемиологических мер, предпринимаемых на вокзале для безопасности пассажиров. Сотрудниками Приволжской дирекции железнодорожных вокзалов реализован комплекс профилактических мер.
В частности, увеличена кратность проведения уборок с применением дезинфицирующих средств, в залах ожидания установлен режим проветривания. На информационных стендах размещены памятки для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Данная информация также транслируется по громкой связи. Работники, задействованные в организации обслуживания пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками.
На территории вокзала установлены посты антисептической обработки рук, предусмотрена возможность дистанционного измерения температуры при помощи инфракрасных градусников.
– Лично я удовлетворён принятыми мерами. Мы видим, что на железнодорожном вокзале проводятся все необходимые мероприятия. Надеемся, что совместными усилиями мы минимизируем распространение инфекции, – подытожил Иван Казаченко.
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В ОАО «РЖД» реализуется комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.
В ходе инспекционной проверки оценивалось качество противоэпидемиологических мер, предпринимаемых на вокзале для безопасности пассажиров. Сотрудниками Приволжской дирекции железнодорожных вокзалов реализован комплекс профилактических мер.
В частности, увеличена кратность проведения уборок с применением дезинфицирующих средств, в залах ожидания установлен режим проветривания. На информационных стендах размещены памятки для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Данная информация также транслируется по громкой связи. Работники, задействованные в организации обслуживания пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками.
На территории вокзала установлены посты антисептической обработки рук, предусмотрена возможность дистанционного измерения температуры при помощи инфракрасных градусников.
– Лично я удовлетворён принятыми мерами. Мы видим, что на железнодорожном вокзале проводятся все необходимые мероприятия. Надеемся, что совместными усилиями мы минимизируем распространение инфекции, – подытожил Иван Казаченко.
***
В ОАО «РЖД» реализуется комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.