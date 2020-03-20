20 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 20 марта
На конкурс "Город кино" поступили первые заявки
15:23 | 20 марта
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14:37 | 20 марта
АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
13:48 | 20 марта
Московский Художественный театр имени А.П. Чехова официально выразил поддержку Саратову в присвоении городу звания «Город трудовой доблести»
12:52 | 20 марта
Ярмарка выходного дня на Театральной площади в Саратове отменяется
12:47 | 20 марта
Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ
12:00 | 20 марта
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11:06 | 20 марта
ОАО "РЖД": Пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн
10:42 | 20 марта
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На конкурс "Город кино" поступили первые заявки

Новости


В оргкомитет XIII ежегодного областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» поступили первые заявки.

Творческие коллективы Балтайского, Энгельсского и Александрово-Гайского районов области исполнят на конкурсе в мае композицию из кинофильма «Любовь земная», песню «Романс о романсе» из кинофильма «Жестокий романс» и «Вальс расставания» из кинофильма «Женщины».

Напомним, участники «Города кино» могут подать заявки в номинациях «Инструментальное исполнительство» и «Вокал» по темам:

90-летний юбилей композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР Евгения Птичкина;
90-летний юбилей композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР Андрея Петрова;
100-летний юбилей композитора-песенника, певца, скрипача, пианиста, актера, народного артиста СССР, Лауреата Государственной премии СССР Яна Френкеля.
Конкурсное прослушивание финалистов запланировано на 15 мая 2020 года. Оно пройдет на сцене Городского дома культуры народного творчества (пл. Орджоникидзе 1).

Заявки принимаются по электронному адресу metod-sarkvc@mail.ru до 30 апреля.
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