На конкурс "Город кино" поступили первые заявки
В оргкомитет XIII ежегодного областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» поступили первые заявки.
Творческие коллективы Балтайского, Энгельсского и Александрово-Гайского районов области исполнят на конкурсе в мае композицию из кинофильма «Любовь земная», песню «Романс о романсе» из кинофильма «Жестокий романс» и «Вальс расставания» из кинофильма «Женщины».
Напомним, участники «Города кино» могут подать заявки в номинациях «Инструментальное исполнительство» и «Вокал» по темам:
90-летний юбилей композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР Евгения Птичкина;
90-летний юбилей композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР Андрея Петрова;
100-летний юбилей композитора-песенника, певца, скрипача, пианиста, актера, народного артиста СССР, Лауреата Государственной премии СССР Яна Френкеля.
Конкурсное прослушивание финалистов запланировано на 15 мая 2020 года. Оно пройдет на сцене Городского дома культуры народного творчества (пл. Орджоникидзе 1).
Заявки принимаются по электронному адресу metod-sarkvc@mail.ru до 30 апреля.