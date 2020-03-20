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Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ

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Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ

Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума была организована экскурсия на учебно-тренировочный полигон Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть».

Гости получили возможность ознакомиться с технологическим оборудованием основных установок и изучить производственную схему предприятия. После обзорной экскурсии сотрудники технологического отдела и учебного центра НПЗ провели для них первое занятие и ответили на интересующие вопросы.

На гостей Саратовского НПЗ произвели впечатление макеты действующего на НПЗ оборудования: ректификационной колонны, резервуара, теплообменников, насосного оборудования, секции атмосферно-воздушного охлаждения, железнодорожной вагон-цистерны и др., которые выполнены как в натуральную величину, так и в масштабе.

В ходе обмена мнениями будущие нефтяники поделились своими планами на профессиональное будущее. Так, большинство ребят видят себя операторами технологических установок, а девушки – операторами товарными и лаборантами химанализа.

Учебно-тренировочный полигон (УТП) на предприятии функционирует с конца прошлого года. Введение объекта в эксплуатацию стало возможным благодаря реализации корпоративной программы повышения качества подготовки специалистов.

Для студентов профильных вузов и техникумов, учащихся «Роснефть-классов», а также преподавателей профильных учебных заведений, проходящих стажировку на предприятии, УТП открывает большие перспективы, позволяет изучать оборудование и проводить практические занятия в условиях, приближенных к реальным.

- Саратовский НПЗ и химико-технологический техникум сотрудничают очень давно и плодотворно. Многие наши выпускники в настоящее время работают на заводе. Представленные на учебном полигоне предприятия макеты технологического оборудования дают наглядное представление о профессии нефтепереработчика, и их изучение поможет студентам в написании отчетов по практике, которую они проходят на НПЗ. Таким образом, созданный на предприятии полигон сыграет важную роль в повышении уровня подготовки специалистов, которые после окончания техникума придут работать на производство, - поделилась впечатлениями руководитель отделения нефтегазохимической отрасли Саратовского областного химико-технологического техникума Людмила Верина.

Специалистам предприятия наличие учебно-тренировочного полигона дает возможность осуществлять отработку навыков при выполнении различных видов опасных работ, таких как газоопасные работы, работы на высоте и в замкнутом пространстве. Кроме этого, на полигоне будет проводиться практическая часть смотра-конкурса «Лучший по профессии».

Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ
Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ
Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ