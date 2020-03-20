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Эскизы Пятнадцатой творческой лаборатории под руководством Олега Лоевского «Четвертая высота» можно будет посмотреть в Интернете

Новости
Эскизы Пятнадцатой творческой лаборатории под руководством Олега Лоевского «Четвертая высота» можно будет посмотреть в Интернете

С 18.03.2020 Саратовский ТЮЗ Киселева приостановил показ спектаклей в связи с введением на территории Саратовской области режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом.

О правилах и порядке возврата билетов зрители могут прочитать на сайте театра: http://tuz-saratov.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=16037

Несмотря на это репетиции Пятнадцатой творческой лаборатории по современной драматургии «Четвертая высота» продолжаются, а её итоги будут представлены зрителям онлайн.

Творческая лаборатория «Четвертая высота» под руководством известного театрального критика Олега Лоевского проводится в Саратовском ТЮЗе с 2006 года. В рамках лаборатории режиссёры и артисты представляют на суд аудитории эскизы спектаклей, созданные всего за несколько дней репетиций и импровизаций. В этом году получившиеся в результате лаборатории эскизы спектаклей зрители смогут посмотреть онлайн. Видеозаписи эскизов будут опубликованы на YouTube канале театра после окончания лаборатории.

После показа эскизов проходит их обсуждение и проводится голосование о дальнейшей судьбе работы. Зрители решают, стоит ли «эскиз» того, чтобы быть доработанным до полноценного спектакля или его лучше «забыть, как страшный сон». В этот раз зрителям предложат проголосовать за дальнейшую судьбу эскизов на страничке в социальных сетях театра.

В 2020 году на лаборатории «Четвертая высота» будет представлено три постановки. Выпускник мастерской н.а. РФ А.М. Вилькина в Театральном институте им. Б. Щукина Радион Букаев представит на суд зрителей эскиз по детской пьесе белорусского драматурга Андрея Иванова «Август-6». Молодой режиссёр Александр Плотников, студент 5-го курса мастерской К.М. Гинкаса в Высшей школе сценических искусств, покажет эскиз по пьесе Светланы Баженовой «Герб города Эн». Необычный эскиз в жанре спектакля-променада, который пройдет на улицах города, представит московский режиссёр Всеволод Лисовский.

Вести обсуждения эскизов со зрителями и актёрами на пятнадцатой лаборатории «Четвертая высота» будет автор идеи и бессменный руководитель лаборатории театральный критик Олег Лоевский (Екатеринбург). В этом году к нему на обсуждениях присоединятся Ольга Каммари, молодой театральный критик из Санкт-Петербурга и завлит Московского ТЮЗа Владислава Куприна. Обсуждения эскизов критиками будут также записаны на видео и их смогут посмотреть все желающие, а также зрители смогут оставить свой отзыв об эскизе в Интернете.

Сообщает пресс-служба Саратовского ТЮЗа.