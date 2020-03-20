АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн».
Одной из самых уязвимых возрастных категорий в эпидемиологической обстановке являются люди преклонного возраста. Позаботьтесь о здоровье близких людей, помогите им перейти в онлайн!
Имея под рукой смартфон, планшет или компьютер, практически все можно сделать дистанционно: оплатить, передать показания приборов учета и получить консультацию.
Компания напоминает клиентам об удобных способах оплаты тепловой энергии через мобильные приложения банков и банковские онлайн ресурсы. Они доступны практически каждому и помогут пожилым родственникам, друзьям или знакомым избежать очередей в офисах, а значит – минимизируют возможность заболеть.
Компания призывает обучить пожилых родственников пользоваться дистанционными сервисами или помочь им оплатить квитанции!