Ярмарка выходного дня на Театральной площади в Саратове отменяется
Городское управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Саратова информирует, что в субботу, 21 марта, на Театральной площади отменяется ярмарка «выходного дня».
Данное решение принято во исполнение распоряжения Губернатора Саратовской области Валерия Радаева от 17.03.2020 № 200-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области» и в соответствии с рекомендациями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
Мероприятие отменено для снижения рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона, в том числе в городе Саратове.