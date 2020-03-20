Московский Художественный театр имени А.П. Чехова официально выразил поддержку Саратову в присвоении городу звания «Город трудовой доблести»

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В письме, Художественный руководитель – директор театра Сергей Женовач выразил Саратову благодарность за неоценимую поддержку театра в годы Войны и рассказал, какой вклад наш город внес в развитие Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.С октября 1941 г. по июль 1942 г. МХАТ находился в эвакуации в Саратове, город предоставил столичному коллективу возможность полноценной работы, что явилось спасением для театра и важным фактором повышения уровня культурной жизни Поволжского региона. Персональный состав театра тогда представляли 140 творческих работников, среди которых были народные артисты СССР И. М. Москвин, А.К. Тарасова, народные артисты РСФСР Б.Н. Ливанов, О.Н. Андровская, А.П. Зуева, М.И. Прудкин, В.Я. Станицын и другие. МХАТ не только играл на саратовской сцене спектакли имеющегося репертуара, но и выпускал премьеры. 21 января 1942 г. на суд зрителей был представлен новый спектакль «Кремлевские куранты», удостоенный впоследствии Государственной премии СССР. Это был последний спектакль МХАТ, на афише которого режиссер и основатель Художественного театра Вл. И. Немирович-Данченко поставил свою подпись. МХАТ активно участвовал в шефской работе: в воинских частях РККА артисты театра выступали 220 раз; несколько творческих бригад выезжали из Саратова на фронт, одна из них дала 122 представления. Мхатовцы вносили материальные средства в Фонд обороны СССР, проводили творческие вечера, обменивались опытом с саратовскими коллегами, читали лекции, принимали участие в работе над постановками местных театров, что, по общему мнению, положительно повлияло на профессиональную деятельность последних. На торжественном собрании, посвященном возвращению МХАТ в Москву, народный артист СССР Иван Москвин сказал, обращаясь к саратовцам: «В каждом успехе Художественного театра в сезоне 1941-1942 годов есть доля вашей заботы и вашей, товарищи, поддержки. Этого мы не забудем никогда».После войны дружеские связи Художественного театра и Саратова уже не разрывались. МХАТ многократно приезжал в Саратов на гастроли, а в годы, когда Художественный театр возглавлял саратовец Олег Табаков, наша дружба особенно окрепла – Олег Павлович активно участвовал в развитии культурной жизни родного города, театр привозил новые спектакли в первую очередь в Саратов, труппу МХАТ пополняли артисты местных театров и выпускники Саратовского театрального института.«Поэтому сегодня, дорожа нашей дружбой и вспоминая с благодарностью помощь, оказанную городом Художественному театру в годы Великой Отечественной войны, зная, как велик вклад саратовцев в Победу, мы присоединяемся к просьбе о присвоении Саратову высокого почетного звания», - отметил директор театра.