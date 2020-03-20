20 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 20 марта
На конкурс "Город кино" поступили первые заявки
15:23 | 20 марта
Эскизы Пятнадцатой творческой лаборатории под руководством Олега Лоевского «Четвертая высота» можно будет посмотреть в Интернете
14:37 | 20 марта
АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
13:48 | 20 марта
Московский Художественный театр имени А.П. Чехова официально выразил поддержку Саратову в присвоении городу звания «Город трудовой доблести»
12:52 | 20 марта
Ярмарка выходного дня на Театральной площади в Саратове отменяется
12:47 | 20 марта
Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ
12:00 | 20 марта
Международный культурный проект «Русские сезоны» откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры
11:06 | 20 марта
ОАО "РЖД": Пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн
10:42 | 20 марта
Министерство культуры информирует: как посетить интересные мероприятия, не выходя из дома, и совершенно бесплатно
10:29 | 20 марта
Комбинат «Оренбургские минералы» в рамках госзаказа построил школу и детский сад
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Международный культурный проект «Русские сезоны» откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры

Новости


Международный культурный проект «Русские сезоны» откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры.

Проект будет бесплатным и станет площадкой для видеоматериалов участников «Русских сезонов», которые в 2020 году проходят во Франции, Бельгии и Люксембурге.

В специально созданном разделе на сайте «Русских сезонов» будут представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России: театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы. Дирекция проекта намерена составить афишу культурных событий, которые в ближайшие месяцы будут демонстрироваться в интернете, что позволит российским и иностранным зрителям получить доступ к культурному контенту из России.

Инициативу Stay home with Russian Seasons уже поддержали ведущие российские культурные площадки и коллективы – участники «Русских сезонов»: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Александринский театр, проект «Кинопоэзия» заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, Московский синодальный хор и другие.

Проект официально стартует в понедельник, 23 марта, а уже в конце текущей недели организаторы планируют разместить на сайте первые материалы.

Идею расширения «Русских сезонов» в онлайне поддержали и официальные послы проекта Семен Михайловский, Валерий Фокин, Юрий Башмет, Николай Цискаридзе и другие. Деятели культуры подчеркнули, что такой формат является логичным и безопасным для миллионов любителей русской культуры на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Мы работаем с участниками «Русских сезонов» нынешнего года и прошлых лет и предлагаем учреждениям культуры предоставить нам ценные видеоматериалы о выставках, концертах и спектаклях, которые мы готовы демонстрировать на сайте. Проведение онлайн-трансляций – еще одна прекрасная возможность, которая сочетается с идеей нашего проекта. Мы выступаем за безопасность, поэтому с помощью современных цифровых сервисов хотим разделить с миллионами людей радость и вдохновение от русской культуры», – отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

Оргкомитет намерен реализовать диджитал-проект в течение нескольких месяцев, пока не будут сняты карантинные меры правительств Франции, Бельгии, Люксембурга, принимающих в этом году «Русские сезоны», и ограничительные меры Правительства РФ. На сегодня все гастроли и концерты международного культурного проекта «Русские сезоны» в марте-апреле 2020 года перенесены на более поздний срок.