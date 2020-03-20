Международный культурный проект «Русские сезоны» откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры.

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Проект будет бесплатным и станет площадкой для видеоматериалов участников «Русских сезонов», которые в 2020 году проходят во Франции, Бельгии и Люксембурге.В специально созданном разделе на сайте «Русских сезонов» будут представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России: театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы. Дирекция проекта намерена составить афишу культурных событий, которые в ближайшие месяцы будут демонстрироваться в интернете, что позволит российским и иностранным зрителям получить доступ к культурному контенту из России.Инициативу Stay home with Russian Seasons уже поддержали ведущие российские культурные площадки и коллективы – участники «Русских сезонов»: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Александринский театр, проект «Кинопоэзия» заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, Московский синодальный хор и другие.Проект официально стартует в понедельник, 23 марта, а уже в конце текущей недели организаторы планируют разместить на сайте первые материалы.Идею расширения «Русских сезонов» в онлайне поддержали и официальные послы проекта Семен Михайловский, Валерий Фокин, Юрий Башмет, Николай Цискаридзе и другие. Деятели культуры подчеркнули, что такой формат является логичным и безопасным для миллионов любителей русской культуры на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.«Мы работаем с участниками «Русских сезонов» нынешнего года и прошлых лет и предлагаем учреждениям культуры предоставить нам ценные видеоматериалы о выставках, концертах и спектаклях, которые мы готовы демонстрировать на сайте. Проведение онлайн-трансляций – еще одна прекрасная возможность, которая сочетается с идеей нашего проекта. Мы выступаем за безопасность, поэтому с помощью современных цифровых сервисов хотим разделить с миллионами людей радость и вдохновение от русской культуры», – отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.Оргкомитет намерен реализовать диджитал-проект в течение нескольких месяцев, пока не будут сняты карантинные меры правительств Франции, Бельгии, Люксембурга, принимающих в этом году «Русские сезоны», и ограничительные меры Правительства РФ. На сегодня все гастроли и концерты международного культурного проекта «Русские сезоны» в марте-апреле 2020 года перенесены на более поздний срок.