20 марта 2020 ПЯТНИЦА
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ОАО "РЖД": Пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн

Новости
ОАО "РЖД": Пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги за билеты, купленные по невозвратному тарифу.

Теперь это можно сделать не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Сдать "невозвратный" билет можно до 10 апреля включительно.

Вернуть "невозвратные" билеты можно на тех же условиях, что и обычные, – в соответствии с действующими правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденными Министерством транспорта РФ. Например, в том случае, если пассажир возвращает билет более чем за 8 часов до отправления поезда, он может получить обратно стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета, который установлен ФАС РФ и составляет 210 рублей 60 копеек. С условиями возврата в остальных случаях, когда до отправления остается менее 8 часов, можно ознакомиться здесь.

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где новая коронавирусная инфекция COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Ему будет возвращена вся стоимость билета за исключением сбора за операцию возврата, которая составляет 210 рублей 60 копеек. Для этого он должен будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения.