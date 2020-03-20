20 марта 2020 ПЯТНИЦА
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16:00 | 20 марта
На конкурс "Город кино" поступили первые заявки
15:23 | 20 марта
Эскизы Пятнадцатой творческой лаборатории под руководством Олега Лоевского «Четвертая высота» можно будет посмотреть в Интернете
14:37 | 20 марта
АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
13:48 | 20 марта
Московский Художественный театр имени А.П. Чехова официально выразил поддержку Саратову в присвоении городу звания «Город трудовой доблести»
12:52 | 20 марта
Ярмарка выходного дня на Театральной площади в Саратове отменяется
12:47 | 20 марта
Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ
12:00 | 20 марта
Международный культурный проект «Русские сезоны» откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры
11:06 | 20 марта
ОАО "РЖД": Пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн
10:42 | 20 марта
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10:29 | 20 марта
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Комбинат «Оренбургские минералы» в рамках госзаказа построил школу и детский сад

Новости
Комбинат «Оренбургские минералы» в рамках госзаказа построил школу и детский сад

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в селе Тамар-Уткуль и поселке Домбаровский Оренбургской области открылись новые детский сад и общеобразовательная школа на 150 мест.

Строительство объектов осуществил комбинат «Оренбургские минералы» по госзаказу с использованием современных технологий. Горнодобывающее производство занимается добычей и обработкой природного волокнистого минерала хризотил-асбеста и является одним из самых крупных предприятий области.

Специалисты комбината, имеющие опыт в строительстве доступного жилья из инновационных материалов, разработали концепцию и дизайн строительства объектов с нуля. Сегодня школа, построенная всего за 8 месяцев, имеет необходимую инфраструктуру – собственную модульную котельную для обеспечения здания теплом, гараж для автобуса, столовую, площадку для спортивных игр, спортзал с беговыми дорожками, футбольное поле, библиотеку, медицинский кабинет.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, отметил: регион принимает участие в нацпроекте «Образование» именно для того, чтобы в нем появлялись вот такие современные школы, полностью укомплектованные, с выстроенной инфраструктурой образовательного процесса.