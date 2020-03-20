Комбинат «Оренбургские минералы» в рамках госзаказа построил школу и детский сад
В рамках реализации нацпроекта «Образование» в селе Тамар-Уткуль и поселке Домбаровский Оренбургской области открылись новые детский сад и общеобразовательная школа на 150 мест.
Строительство объектов осуществил комбинат «Оренбургские минералы» по госзаказу с использованием современных технологий. Горнодобывающее производство занимается добычей и обработкой природного волокнистого минерала хризотил-асбеста и является одним из самых крупных предприятий области.
Специалисты комбината, имеющие опыт в строительстве доступного жилья из инновационных материалов, разработали концепцию и дизайн строительства объектов с нуля. Сегодня школа, построенная всего за 8 месяцев, имеет необходимую инфраструктуру – собственную модульную котельную для обеспечения здания теплом, гараж для автобуса, столовую, площадку для спортивных игр, спортзал с беговыми дорожками, футбольное поле, библиотеку, медицинский кабинет.
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, отметил: регион принимает участие в нацпроекте «Образование» именно для того, чтобы в нем появлялись вот такие современные школы, полностью укомплектованные, с выстроенной инфраструктурой образовательного процесса.