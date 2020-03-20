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В Саратовской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

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В Саратовской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщил о первом зарегистрированном случае заболевания коронавирусом COVID-19 на территории Саратовской области.

После возвращения из Италии вместе со своей семьей женщина была госпитализирована на инфекцию COVID-19, и проведенные тесты подтвердили диагноз. Заболевшая проходит лечение, члены ее семьи помещены на карантин в клинику.

В связи с этим Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 19 марта выступил с официальным обращением.

Глава региона сообщил, что на сегодняшний день на коронавирус проверено порядка 200 жителей области.
Валерий Васильевич подчеркнул, что в медучреждениях есть необходимые препараты и оборудование. Специалисты подготовлены.

«Сегодня важно каждому проявить повышенное внимание к своему здоровью, к своим близким, людям старшего возраста. Призываю вас соблюдать самые простые меры профилактики. Это обязательно даст результат.
Ситуация в регионе под контролем. И с продуктами питания. И с лекарствами. Будьте внимательны и спокойны.
По вопросу о наличии масок в розничных точках продаж в курсе. Сейчас непосредственно работаем с Министерством промышленности РФ. В ближайшее время ситуация будет исправлена», - обратился к землякам Валерий Радаев.

Напомним, что на сегодняшний день число заразившихся в стране составляет 199 человек.

www.sarinform.ru