Министерство культуры информирует: как посетить интересные мероприятия, не выходя из дома, и совершенно бесплатно
Благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» (часть нацпроекта «Культура»), у россиян со всех концов страны есть возможность получить доступ к ведущим культурным учреждениям.
Лучший друг ценителей всех видов искусств, обосновавшихся дома, — портал «Культура.рф». Здесь собрано беспрецедентное количество материалов в любых форматах: записи и прямые эфиры, виртуальные экскурсии и атласы, тесты и подборки, лекции и подкасты. Только за прошлый год онлайн-трансляции спектаклей, концертов и других мероприятий на портале посмотрели более 13 млн человек. Всегда мечтали попасть в тот самый «Современник»? В разделе «Театры» на сайте можно посмотреть знаковые спектакли Галины Волчек. Здесь же собраны культовые постановки «Ленкома», балеты с Майей Плисецкой, современные детские спектакли и мюзиклы.
В разделе «Музеи» поклонникам изобразительного искусства предлагается посетить онлайн-экскурсию по Эрмитажу, заглянуть в тайники Русского музея или «прогуляться» по нацпаркам или усадьбам великих писателей, послушать лекции по искусству и пройти тесты, чтобы проверить полученные знания. Более 4 тысяч выставочных учреждений страны разместили здесь виртуальные туры по своим экспозициям.
Огромный каталог художественных фильмов можно найти в разделе «Кино». Здесь есть буквально все – от американской классики 1939 года «Унесенные ветром» до «Мастера и Маргариты». Дети заскучали? Посмотрите вместе подборку классики отечественной анимации или 100 фильмов для школьников. После просмотра там же можно пройти тест, чтобы определиться, кто из отечественных кинозвезд вам ближе – Олег Янковский или Александр Абдулов? А может Алиса Фрейндлих?
В соседнем разделе вас ждут «100 лекций для школьников» – культура ведь не только развлекает, но и просвещает. Здесь же собраны сотни выпусков научно-популярной программы «Очевидное-невероятное». Для удобства пользователя материалы в рубрике «Лекции» сгруппированы в целые образовательные курсы и тематические подборки. В разделе «Литература» также есть подборка аудиокниг для школьников по произведениям русских классиков, записи стихов и лучшие экранизации.
Библиотека в один клик
Если же у вас под боком оборудовали модельную библиотеку, и вы только собирались взять там книгу, которую давно планировали прочитать, не расстраивайтесь. Прекрасной альтернативой станет Национальная электронная библиотека (НЭБ). Это онлайн-хранилище, регулярно пополняемое цифровыми экземплярами из собрания РГБ, работает также в формате виртуального читального зала.
Для доступа к нему нужно только авторизоваться через портал госуслуг, войти в соответствующий раздел НЭБ и читать книги из дома абсолютно бесплатно, включая новинки, выпущенные совсем недавно. Даже, если вы не помните название заинтересовавшего вас издания, можно ввести в поисковую строку имя автора или отрывок произведения. Выбирать сейчас можно из 1500 изданий по десяткам тем — от научной фантастики до пособий по личностному росту. Почти столько же составляет подборка профессиональной литературы для работников библиотечного дела.
Есть на НЭБ и собственные интересные проекты, чаще всего приуроченные к знаковым датам. Так, например, красочная мультимедийная история посвящена 100-летию музыкального инструмента терменвокса. Или увлекательное погружение в историю мздоимства в проекте ко Дню борьбы с коррупцией. Или библиофильское путешествие в Галактику Гутенберга – ведь сначала была книга.
Оркестр на дому
Благодаря проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» слушать академическую музыку вживую можно и вне стен филармоний. Точнее – в виртуальной филармонии, где в режиме реального времени или в записи транслируются выступления из ведущих концертных залов России. Проект запустился еще в 2008 году по инициативе Свердловской филармонии, а с прошлого года приобрел национальный масштаб.
К 2024 году по всей стране откроется не менее 500 виртуальных залов. Но уже сейчас на сайте Московской филармонии, которая является оператором проекта, регулярно обновляются списки прямых трансляций, а также записи уже состоявшихся концертов. Можно даже составить свои собственные плейлисты и синхронизировать их с мобильным приложением. Для доступа нужно лишь зарегистрироваться на сайте meloman.ru.
Особое внимание стоит обратить на выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО) – коллектива юных талантливых исполнителей, с которыми работают ведущие российские и мировые звезды академической музыки. Записи их концертов не только доставят удовольствие опытным слушателям, но и вдохновят начинающим меломанов, ведь попасть в ряды РНМСО можно уже будучи студентом старших курсов музыкальных вузов.
К 2024 году в рамках нацпроекта показатели посещаемости онлайн-ресурсов культурных учреждений должны возрасти в пять раз. В прошлый год количество обращений к ним составило рекордные 56,5 млн, в этом цифры могут быть даже выше.