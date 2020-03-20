20 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 20 марта
На конкурс "Город кино" поступили первые заявки
15:23 | 20 марта
Эскизы Пятнадцатой творческой лаборатории под руководством Олега Лоевского «Четвертая высота» можно будет посмотреть в Интернете
14:37 | 20 марта
АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
13:48 | 20 марта
Московский Художественный театр имени А.П. Чехова официально выразил поддержку Саратову в присвоении городу звания «Город трудовой доблести»
12:52 | 20 марта
Ярмарка выходного дня на Театральной площади в Саратове отменяется
12:47 | 20 марта
Для студентов и преподавателей областного химико-технологического техникума состоялась экскурсия на учебно-тренировочном полигоне Саратовского НПЗ
12:00 | 20 марта
Международный культурный проект «Русские сезоны» откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры
11:06 | 20 марта
ОАО "РЖД": Пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда дальнего следования онлайн
10:42 | 20 марта
Министерство культуры информирует: как посетить интересные мероприятия, не выходя из дома, и совершенно бесплатно
10:29 | 20 марта
Комбинат «Оренбургские минералы» в рамках госзаказа построил школу и детский сад
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Министерство культуры информирует: как посетить интересные мероприятия, не выходя из дома, и совершенно бесплатно

Новости


Благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» (часть нацпроекта «Культура»), у россиян со всех концов страны есть возможность получить доступ к ведущим культурным учреждениям.

Лучший друг ценителей всех видов искусств, обосновавшихся дома, — портал «Культура.рф». Здесь собрано беспрецедентное количество материалов в любых форматах: записи и прямые эфиры, виртуальные экскурсии и атласы, тесты и подборки, лекции и подкасты. Только за прошлый год онлайн-трансляции спектаклей, концертов и других мероприятий на портале посмотрели более 13 млн человек. Всегда мечтали попасть в тот самый «Современник»? В разделе «Театры» на сайте можно посмотреть знаковые спектакли Галины Волчек. Здесь же собраны культовые постановки «Ленкома», балеты с Майей Плисецкой, современные детские спектакли и мюзиклы.

В разделе «Музеи» поклонникам изобразительного искусства предлагается посетить онлайн-экскурсию по Эрмитажу, заглянуть в тайники Русского музея или «прогуляться» по нацпаркам или усадьбам великих писателей, послушать лекции по искусству и пройти тесты, чтобы проверить полученные знания. Более 4 тысяч выставочных учреждений страны разместили здесь виртуальные туры по своим экспозициям.

Огромный каталог художественных фильмов можно найти в разделе «Кино». Здесь есть буквально все – от американской классики 1939 года «Унесенные ветром» до «Мастера и Маргариты». Дети заскучали? Посмотрите вместе подборку классики отечественной анимации или 100 фильмов для школьников. После просмотра там же можно пройти тест, чтобы определиться, кто из отечественных кинозвезд вам ближе – Олег Янковский или Александр Абдулов? А может Алиса Фрейндлих?

В соседнем разделе вас ждут «100 лекций для школьников» – культура ведь не только развлекает, но и просвещает. Здесь же собраны сотни выпусков научно-популярной программы «Очевидное-невероятное». Для удобства пользователя материалы в рубрике «Лекции» сгруппированы в целые образовательные курсы и тематические подборки. В разделе «Литература» также есть подборка аудиокниг для школьников по произведениям русских классиков, записи стихов и лучшие экранизации.

Библиотека в один клик

Если же у вас под боком оборудовали модельную библиотеку, и вы только собирались взять там книгу, которую давно планировали прочитать, не расстраивайтесь. Прекрасной альтернативой станет Национальная электронная библиотека (НЭБ). Это онлайн-хранилище, регулярно пополняемое цифровыми экземплярами из собрания РГБ, работает также в формате виртуального читального зала.

Для доступа к нему нужно только авторизоваться через портал госуслуг, войти в соответствующий раздел НЭБ и читать книги из дома абсолютно бесплатно, включая новинки, выпущенные совсем недавно. Даже, если вы не помните название заинтересовавшего вас издания, можно ввести в поисковую строку имя автора или отрывок произведения. Выбирать сейчас можно из 1500 изданий по десяткам тем — от научной фантастики до пособий по личностному росту. Почти столько же составляет подборка профессиональной литературы для работников библиотечного дела.

Есть на НЭБ и собственные интересные проекты, чаще всего приуроченные к знаковым датам. Так, например, красочная мультимедийная история посвящена 100-летию музыкального инструмента терменвокса. Или увлекательное погружение в историю мздоимства в проекте ко Дню борьбы с коррупцией. Или библиофильское путешествие в Галактику Гутенберга – ведь сначала была книга.

Оркестр на дому

Благодаря проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» слушать академическую музыку вживую можно и вне стен филармоний. Точнее – в виртуальной филармонии, где в режиме реального времени или в записи транслируются выступления из ведущих концертных залов России. Проект запустился еще в 2008 году по инициативе Свердловской филармонии, а с прошлого года приобрел национальный масштаб.

К 2024 году по всей стране откроется не менее 500 виртуальных залов. Но уже сейчас на сайте Московской филармонии, которая является оператором проекта, регулярно обновляются списки прямых трансляций, а также записи уже состоявшихся концертов. Можно даже составить свои собственные плейлисты и синхронизировать их с мобильным приложением. Для доступа нужно лишь зарегистрироваться на сайте meloman.ru.

Особое внимание стоит обратить на выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО) – коллектива юных талантливых исполнителей, с которыми работают ведущие российские и мировые звезды академической музыки. Записи их концертов не только доставят удовольствие опытным слушателям, но и вдохновят начинающим меломанов, ведь попасть в ряды РНМСО можно уже будучи студентом старших курсов музыкальных вузов.

К 2024 году в рамках нацпроекта показатели посещаемости онлайн-ресурсов культурных учреждений должны возрасти в пять раз. В прошлый год количество обращений к ним составило рекордные 56,5 млн, в этом цифры могут быть даже выше.