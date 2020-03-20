Министерство культуры информирует: как посетить интересные мероприятия, не выходя из дома, и совершенно бесплатно

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Лучший друг ценителей всех видов искусств, обосновавшихся дома, — портал «Культура.рф». Здесь собрано беспрецедентное количество материалов в любых форматах: записи и прямые эфиры, виртуальные экскурсии и атласы, тесты и подборки, лекции и подкасты. Только за прошлый год онлайн-трансляции спектаклей, концертов и других мероприятий на портале посмотрели более 13 млн человек. Всегда мечтали попасть в тот самый «Современник»? В разделе «Театры» на сайте можно посмотреть знаковые спектакли Галины Волчек. Здесь же собраны культовые постановки «Ленкома», балеты с Майей Плисецкой, современные детские спектакли и мюзиклы.В разделе «Музеи» поклонникам изобразительного искусства предлагается посетить онлайн-экскурсию по Эрмитажу, заглянуть в тайники Русского музея или «прогуляться» по нацпаркам или усадьбам великих писателей, послушать лекции по искусству и пройти тесты, чтобы проверить полученные знания. Более 4 тысяч выставочных учреждений страны разместили здесь виртуальные туры по своим экспозициям.Огромный каталог художественных фильмов можно найти в разделе «Кино». Здесь есть буквально все – от американской классики 1939 года «Унесенные ветром» до «Мастера и Маргариты». Дети заскучали? Посмотрите вместе подборку классики отечественной анимации или 100 фильмов для школьников. После просмотра там же можно пройти тест, чтобы определиться, кто из отечественных кинозвезд вам ближе – Олег Янковский или Александр Абдулов? А может Алиса Фрейндлих?В соседнем разделе вас ждут «100 лекций для школьников» – культура ведь не только развлекает, но и просвещает. Здесь же собраны сотни выпусков научно-популярной программы «Очевидное-невероятное». Для удобства пользователя материалы в рубрике «Лекции» сгруппированы в целые образовательные курсы и тематические подборки. В разделе «Литература» также есть подборка аудиокниг для школьников по произведениям русских классиков, записи стихов и лучшие экранизации.Библиотека в один кликЕсли же у вас под боком оборудовали модельную библиотеку, и вы только собирались взять там книгу, которую давно планировали прочитать, не расстраивайтесь. Прекрасной альтернативой станет Национальная электронная библиотека (НЭБ). Это онлайн-хранилище, регулярно пополняемое цифровыми экземплярами из собрания РГБ, работает также в формате виртуального читального зала.Для доступа к нему нужно только авторизоваться через портал госуслуг, войти в соответствующий раздел НЭБ и читать книги из дома абсолютно бесплатно, включая новинки, выпущенные совсем недавно. Даже, если вы не помните название заинтересовавшего вас издания, можно ввести в поисковую строку имя автора или отрывок произведения. Выбирать сейчас можно из 1500 изданий по десяткам тем — от научной фантастики до пособий по личностному росту. Почти столько же составляет подборка профессиональной литературы для работников библиотечного дела.Есть на НЭБ и собственные интересные проекты, чаще всего приуроченные к знаковым датам. Так, например, красочная мультимедийная история посвящена 100-летию музыкального инструмента терменвокса. Или увлекательное погружение в историю мздоимства в проекте ко Дню борьбы с коррупцией. Или библиофильское путешествие в Галактику Гутенберга – ведь сначала была книга.Оркестр на домуБлагодаря проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» слушать академическую музыку вживую можно и вне стен филармоний. Точнее – в виртуальной филармонии, где в режиме реального времени или в записи транслируются выступления из ведущих концертных залов России. Проект запустился еще в 2008 году по инициативе Свердловской филармонии, а с прошлого года приобрел национальный масштаб.К 2024 году по всей стране откроется не менее 500 виртуальных залов. Но уже сейчас на сайте Московской филармонии, которая является оператором проекта, регулярно обновляются списки прямых трансляций, а также записи уже состоявшихся концертов. Можно даже составить свои собственные плейлисты и синхронизировать их с мобильным приложением. Для доступа нужно лишь зарегистрироваться на сайте meloman.ru.Особое внимание стоит обратить на выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО) – коллектива юных талантливых исполнителей, с которыми работают ведущие российские и мировые звезды академической музыки. Записи их концертов не только доставят удовольствие опытным слушателям, но и вдохновят начинающим меломанов, ведь попасть в ряды РНМСО можно уже будучи студентом старших курсов музыкальных вузов.К 2024 году в рамках нацпроекта показатели посещаемости онлайн-ресурсов культурных учреждений должны возрасти в пять раз. В прошлый год количество обращений к ним составило рекордные 56,5 млн, в этом цифры могут быть даже выше.