20 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
18:57 | 19 марта
В Саратовской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
17:00 | 19 марта
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
16:03 | 19 марта
В "Молодежь плюс" прошел тренинг для волонтеров корпуса Года памяти и славы
15:08 | 19 марта
Саратовский областной театр оперетты представил премьеру героической оперетты Александра Колкера «Товарищи артисты. История фронтовой бригады»
14:19 | 19 марта
Год на базе Саратовского филиала «Т Плюс» обучают студентов-энергетиков
13:28 | 19 марта
Академдрама выражает благодарность зрителям за участие в создании спектакля "Дни Победы"
12:30 | 19 марта
В Саратове прошел тренинг для детей с ОВЗ
11:33 | 19 марта
Внимание: Комитет по образованию администрации города Саратова разъясняет положения по организации дистанционного обучения
10:42 | 19 марта
Завод-производитель металлопроката «Металл Сервис» открыт для розничной продажи
09:49 | 19 марта
Из-за коронавируса региональные учреждения культуры переведены на особый режим работы
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Пенсионный фонд представил мобильное приложение

Новости




Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит саратовцам с легкостью получить важную информацию.

А именно информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, о величине индивидуального пенсионного коэффициента и страховом стаже, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, рассчитать условный размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора, получить сведения о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского (семейного) капитала, а также записаться на прием и заказать необходимые документы.

Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов является бесплатным и доступно для платформ iOS и Android. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда РФ. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.

В то же время ряд услуг в мобильном приложении доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
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