В "Молодежь плюс" прошел тренинг для волонтеров корпуса Года памяти и славы

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Тренинг провела психолог, сертифицированный тренер личностного роста Ирина Елшанская.«В Год памяти и славы очень важным становится привлечение молодёжи к добровольческой деятельности и сплочение её в единую команду. Я уверена, что этот тренинг поможет ребятам не только лучше узнать друг друга, но и о осознать важность миссии добровольческого корпуса Года памяти и славы!» - прокомментировала Марина Шевяхова - специалист "Молодежь плюс", координатор ВОД «Волонтёры Победы» .Напомним, что волонтерский корпус Года памяти и славы на территории Саратовской области был создан в января 2020 года, и первый проект, который был им реализован - Всероссийская патриотическая акция "Блокадный хлеб".