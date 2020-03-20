Год на базе Саратовского филиала «Т Плюс» обучают студентов-энергетиков

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За год сотрудники станций провели для студентов 20 занятий. Лекции, презентации, снятие данных для практических занятий и экскурсии прошли на территории ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Саратовской ГРЭС, ТУТС в г. Саратове.- Студенты познакомились с должностными обязанностями оперативного персонала и производственно-технических служб, на практике применяли знания, полученные на лекциях, и смогли оценить перспективы дальнейшего трудоустройства, - отмечает Юлия Воронцова, заместитель директора филиала по управлению персоналом.Занятия проходили в основных цехах станций, что позволило студентам познакомиться с технологическим оборудованием. Под руководством преподавателей-сотрудников Саратовского филиала учащиеся снимали температурные характеристики, что позволило им выполнять научные и исследовательские работы.- Создание филиала кафедры позволило повысить качество подготовки кадров, использовать при обучении реальную производственную и информационную базу предприятия, проводить все виды практик, и в перспективе обеспечивать трудоустройство выпускников, - уверен Андрей Соколов, заведующий кафедрой «Тепловая и атомная энергетика» имени А.И. Андрющенко СГТУ им. Гагарина Ю. А.Системная работа с вузом ведется постоянно. Ежегодно студенты проходят практику на энергообъектах компании, защита дипломов проходит с участием сотрудников энергокомпании.