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Год на базе Саратовского филиала «Т Плюс» обучают студентов-энергетиков

Новости


Уже год на базе Саратовского филиала обучаются студенты-энергетики Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. Филиал кафедры «Тепловой и атомной энергетики» имени А.И. Андрющенко начал работать в марте 2019 года в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Т Плюс» и вузом.

За год сотрудники станций провели для студентов 20 занятий. Лекции, презентации, снятие данных для практических занятий и экскурсии прошли на территории ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Саратовской ГРЭС, ТУТС в г. Саратове.

- Студенты познакомились с должностными обязанностями оперативного персонала и производственно-технических служб, на практике применяли знания, полученные на лекциях, и смогли оценить перспективы дальнейшего трудоустройства, - отмечает Юлия Воронцова, заместитель директора филиала по управлению персоналом.

Занятия проходили в основных цехах станций, что позволило студентам познакомиться с технологическим оборудованием. Под руководством преподавателей-сотрудников Саратовского филиала учащиеся снимали температурные характеристики, что позволило им выполнять научные и исследовательские работы.

- Создание филиала кафедры позволило повысить качество подготовки кадров, использовать при обучении реальную производственную и информационную базу предприятия, проводить все виды практик, и в перспективе обеспечивать трудоустройство выпускников, - уверен Андрей Соколов, заведующий кафедрой «Тепловая и атомная энергетика» имени А.И. Андрющенко СГТУ им. Гагарина Ю. А.

Системная работа с вузом ведется постоянно. Ежегодно студенты проходят практику на энергообъектах компании, защита дипломов проходит с участием сотрудников энергокомпании.
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