Завод-производитель металлопроката «Металл Сервис» открыт для розничной продажи
Приобрести металл в любом объеме можно прямо со склада в Тамбове.
Решили зонировать квартиру с помощью гипсокартонных перегородок или установить забор на дачном участке?
Профильные трубы, профили для гипсокартона — все это и многое другое можно выгодно купить у производителя, обратившись в одну из трех розничных точек города Тамбова.
«Металл Сервис» — это не просто универсальный гипермаркет металлопроката, а его производитель, который продает не только оптом, но и в розницу. Минимальные издержки оказывают благоприятное влияние на ценообразование. Завод «Металл Сервис» — это надежный и эффективный партнер для всех участников рынка. Подтверждение тому — более 2000 довольных клиентов в различных регионах России.
Сайт производителя металлопроката в Тамбове https://mc24.ru