Академдрама выражает благодарность зрителям за участие в создании спектакля "Дни Победы".

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"Дорогие друзья! Создатели спектакля «Дни Победы» по пьесе саратовского драматурга Ксении Степанычевой, премьера которого состоится в мае, от всего сердца благодарят всех тех, кто уже откликнулся на нашу просьбу и прислал фотографии своих родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла, встретивших 9 мая 1945 года.Снимки, до сих пор хранившиеся в ваших домашних архивах, теперь станут частью спектакля нашего театра, посвященного 75-летию Победы. Знаменательные для всех нас дни мы хотели вспомнить и встретить вместе – ваше участие помогает этому желанию осуществиться. Спасибо вам огромное.Те, кто еще хочет прислать фотографии для спектакля «Дни Победы», могут сделать это до 31 марта. Как это сделать, вы узнаете здесь.https://www.saratovdrama.com/news/detail.php?ID=197236"