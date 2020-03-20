20 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
18:57 | 19 марта
В Саратовской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
17:00 | 19 марта
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
16:03 | 19 марта
В "Молодежь плюс" прошел тренинг для волонтеров корпуса Года памяти и славы
15:08 | 19 марта
Саратовский областной театр оперетты представил премьеру героической оперетты Александра Колкера «Товарищи артисты. История фронтовой бригады»
14:19 | 19 марта
Год на базе Саратовского филиала «Т Плюс» обучают студентов-энергетиков
13:28 | 19 марта
Академдрама выражает благодарность зрителям за участие в создании спектакля "Дни Победы"
12:30 | 19 марта
В Саратове прошел тренинг для детей с ОВЗ
11:33 | 19 марта
Внимание: Комитет по образованию администрации города Саратова разъясняет положения по организации дистанционного обучения
10:42 | 19 марта
Завод-производитель металлопроката «Металл Сервис» открыт для розничной продажи
09:49 | 19 марта
Из-за коронавируса региональные учреждения культуры переведены на особый режим работы
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Академдрама выражает благодарность зрителям за участие в создании спектакля "Дни Победы"

Новости


Академдрама выражает благодарность зрителям за участие в создании спектакля "Дни Победы".

"Дорогие друзья! Создатели спектакля «Дни Победы» по пьесе саратовского драматурга Ксении Степанычевой, премьера которого состоится в мае, от всего сердца благодарят всех тех, кто уже откликнулся на нашу просьбу и прислал фотографии своих родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла, встретивших 9 мая 1945 года.

Снимки, до сих пор хранившиеся в ваших домашних архивах, теперь станут частью спектакля нашего театра, посвященного 75-летию Победы. Знаменательные для всех нас дни мы хотели вспомнить и встретить вместе – ваше участие помогает этому желанию осуществиться. Спасибо вам огромное.

Те, кто еще хочет прислать фотографии для спектакля «Дни Победы», могут сделать это до 31 марта. Как это сделать, вы узнаете здесь.

https://www.saratovdrama.com/news/detail.php?ID=197236"