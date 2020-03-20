Академдрама выражает благодарность зрителям за участие в создании спектакля "Дни Победы"
Академдрама выражает благодарность зрителям за участие в создании спектакля "Дни Победы".
"Дорогие друзья! Создатели спектакля «Дни Победы» по пьесе саратовского драматурга Ксении Степанычевой, премьера которого состоится в мае, от всего сердца благодарят всех тех, кто уже откликнулся на нашу просьбу и прислал фотографии своих родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла, встретивших 9 мая 1945 года.
Снимки, до сих пор хранившиеся в ваших домашних архивах, теперь станут частью спектакля нашего театра, посвященного 75-летию Победы. Знаменательные для всех нас дни мы хотели вспомнить и встретить вместе – ваше участие помогает этому желанию осуществиться. Спасибо вам огромное.
Те, кто еще хочет прислать фотографии для спектакля «Дни Победы», могут сделать это до 31 марта. Как это сделать, вы узнаете здесь.
https://www.saratovdrama.com/news/detail.php?ID=197236"