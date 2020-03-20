В Саратове прошел тренинг для детей с ОВЗ

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Встреча объединила активную молодежь области с ОВЗ и без ОВЗ, реализующих в своих образовательных учреждениях направления деятельности Российского движения школьников.Спикером тренинга выступил директор межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр» Алексей Транцев, который имеет ОВЗ. Алексей поделился своими знаниями и опытом, накопленными за многие годы работы в общественном секторе. Участники узнали, что такое инклюзивное волонтерство и социальное проектирование.Алексей на собственном примере показывает, как молодой человек с особыми потребностями может вести активный образ жизни в современной России, поэтому его семинары приносят реальную пользу таким же ребятам.«В Саратове хорошая аудитория, было много ребят из интернатов. Здорово их поддержать, подсказать важные мысли. Но немного труднее работать, делая тренинги интересными и для них, и для матерых руководителей, и специалистов социального сектора. Многие слушатели загорелись мероприятиями Инклюзивного ресурсного центра. Это вдохновляет! Актив подобрался очень хороший, ребята задавали много вопросов по делу. Впитывали знания как губка», – поделился Алексей.