Внимание: Комитет по образованию администрации города Саратова разъясняет положения по организации дистанционного обучения

просмотров: 144

Школьникам предоставлена возможность получить образование в дистанционном режиме. Каждая школа самостоятельно определяет формат такого обучения, время и график проведения занятий.Дистанционное обучение – это общение учителя и ученика посредством интернет-технологий. Ученик получает доступ к видеоурокам, методическим материалам, возможно онлайн-общение с учителем. Для этого необходимы электронные гаджеты с подключением к сети Интернет.Сейчас открыты специальные образовательные ресурсы российских разработчиков, такие как «Дневник.Ру», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа», «01Математика», «Фоксфорд». Открыт доступ к электронным образовательным ресурсам издательств «Дрофа», «Академкнига», «Русское слово», «Просвещение».Все сервисы предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам. Так, с 23 марта «Учи.ру» будет проводить бесплатные дистанционные онлайн-уроки. Они будут проходить каждый день с понедельника по четверг. Занятия предназначены для учеников с первого по четвертый класс. Учителя смогут использовать готовые уроки для объяснения или повторения материала. Сервис «Яндекс.Учебник» с 30 марта запускает бесплатную платформу для удаленного проведения уроков по всем предметам через интерактивные видеотрансляции, проверку домашних заданий, чаты и голосовые сообщения. Для педагогов доступны автоматическая проверка домашних заданий, возможность давать проверочные работы, домашние задания по любой теме любого предмета. Эти сервисы доступны как педагогам, так и учащимся и их родителям.Для дистанционного обучения используются также сайты общеобразовательных учреждений и чаты с учителями, где ученик может задать вопрос и получить ответ в режиме реального времени. Министерством просвещения Российской Федерации будет оказываться консультативная помощь педагогам по работе в режиме дистанционного обучения.Задача родителей – помочь ребенку правильно организовать свое время, объяснить важность и необходимость ответственного отношения к дистанционному режиму обучения.Для родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, сообщаем, что введен режим свободного посещения детских садов и родители самостоятельно принимают решение о посещении учреждения, предварительно уведомив воспитателя или администрацию дошкольного учреждения.