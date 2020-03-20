Саратовский областной театр оперетты представил премьеру героической оперетты Александра Колкера «Товарищи артисты. История фронтовой бригады»
17 марта Саратовский областной театр оперетты представил премьеру героической оперетты Александра Колкера «Товарищи артисты. История фронтовой бригады» (либретто – В. Константинов и Б. Рацер).
Режиссер-постановщик – Владимир Ломакин
Дирижер-постановщик – заслуженный артист РФ Александр Жигайло
Художник-постановщик– Елена Немчанинова
Балетмейстер-постановщик – Владимир Ломакин
Уже более 10 лет в рамках проекта «Молодежи о Великой Отечественной войне. Прикосновение к подвигу» в театре оперетты ставятся спектакли, приуроченные к годовщине великой Победы. За это время зрители увидели очень разные работы, по сути объединенные общей идеей – то, что страна выстояла и смогла одолеть врага – заслуга всего советского народа! Подвигом на фронте, доблестным трудом в тылу, ценой собственных жизней, люди всех возрастов и профессий, с каждым днем приближали великий День Победы.
В Год Памяти и Славы театр обратился к сюжету, органично объединившему идею общего вклада в Победу и театральную тематику. «Товарищи артисты. История фронтовой бригады» – спектакль о подвиге людей абсолютно «невоенной» профессии – музыкантов, певцов, артистов, которые силой своего таланта поддерживали боевой дух наших солдат, боролись с врагом не оружием, но мощью искусства.
Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны, актеры, певцы, танцоры, артисты цирка, все, кто мог служить «боевым средством победы над фашизмом» – начали записываться во фронтовые бригады. Не было ни одной части, где бы ни побывали артисты. Под обстрелами, на передовой они показали 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов! В работе фронтовых бригад приняли участие 42 000 актеров. Когда стреляли пушки, музы не молчали, они пели!
В новом спектакле сплелись такие разные, но близкие и понятные любому чувства и эмоции – готовность отдать жизнь и силы ради победы над врагом и – неподвластная жестокости времени любовь к жизни, решимость и отвага и – нежность и искренние романтические переживания… В этом как раз и заключается глубокая и совсем непафосная истина – как бы ни были сложны обстоятельства и условия, сколько бы невзгод не довелось пережить – человек должен оставаться Человеком. Несомненной удачей спектакля стало участие в постановке большого количества молодых актеров. Играя, по сути, своих сверстников, таких же юных и влюбленных в свою профессию, ребята с большой убедительностью и достоверностью передали одновременно и атмосферу непростого времени, и искренность чувств и переживаний.
Спектакль «Товарищи артисты. История фронтовой бригады» стал седьмой постановкой театра, осуществленной в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Традиционно, по окончании показа, состоялось общественное обсуждение спектакля, в котором приняли участие представители общественных и ветеранских организаций, зрители разных возрастов. Все они оказались единодушны в оценке – постановочной группе и артистам удалось создать спектакль, честно и искренне рассказывающий о еще одной стороне войны и достойный того, чтобы его увидели люди разных поколений.