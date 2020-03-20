Саратовский областной театр оперетты представил премьеру героической оперетты Александра Колкера «Товарищи артисты. История фронтовой бригады»

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Режиссер-постановщик – Владимир ЛомакинДирижер-постановщик – заслуженный артист РФ Александр ЖигайлоХудожник-постановщик– Елена НемчаниноваБалетмейстер-постановщик – Владимир ЛомакинУже более 10 лет в рамках проекта «Молодежи о Великой Отечественной войне. Прикосновение к подвигу» в театре оперетты ставятся спектакли, приуроченные к годовщине великой Победы. За это время зрители увидели очень разные работы, по сути объединенные общей идеей – то, что страна выстояла и смогла одолеть врага – заслуга всего советского народа! Подвигом на фронте, доблестным трудом в тылу, ценой собственных жизней, люди всех возрастов и профессий, с каждым днем приближали великий День Победы.В Год Памяти и Славы театр обратился к сюжету, органично объединившему идею общего вклада в Победу и театральную тематику. «Товарищи артисты. История фронтовой бригады» – спектакль о подвиге людей абсолютно «невоенной» профессии – музыкантов, певцов, артистов, которые силой своего таланта поддерживали боевой дух наших солдат, боролись с врагом не оружием, но мощью искусства.Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны, актеры, певцы, танцоры, артисты цирка, все, кто мог служить «боевым средством победы над фашизмом» – начали записываться во фронтовые бригады. Не было ни одной части, где бы ни побывали артисты. Под обстрелами, на передовой они показали 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов! В работе фронтовых бригад приняли участие 42 000 актеров. Когда стреляли пушки, музы не молчали, они пели!В новом спектакле сплелись такие разные, но близкие и понятные любому чувства и эмоции – готовность отдать жизнь и силы ради победы над врагом и – неподвластная жестокости времени любовь к жизни, решимость и отвага и – нежность и искренние романтические переживания… В этом как раз и заключается глубокая и совсем непафосная истина – как бы ни были сложны обстоятельства и условия, сколько бы невзгод не довелось пережить – человек должен оставаться Человеком. Несомненной удачей спектакля стало участие в постановке большого количества молодых актеров. Играя, по сути, своих сверстников, таких же юных и влюбленных в свою профессию, ребята с большой убедительностью и достоверностью передали одновременно и атмосферу непростого времени, и искренность чувств и переживаний.Спектакль «Товарищи артисты. История фронтовой бригады» стал седьмой постановкой театра, осуществленной в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Традиционно, по окончании показа, состоялось общественное обсуждение спектакля, в котором приняли участие представители общественных и ветеранских организаций, зрители разных возрастов. Все они оказались единодушны в оценке – постановочной группе и артистам удалось создать спектакль, честно и искренне рассказывающий о еще одной стороне войны и достойный того, чтобы его увидели люди разных поколений.