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Из-за коронавируса региональные учреждения культуры переведены на особый режим работы

Новости
Из-за коронавируса региональные учреждения культуры переведены на особый режим работы

Приказ о деятельности государственных учреждений, функции и полномочиях учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры области, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Саратовской области подписан 17 марта 2020 года министром культуры Саратовской области Татьяной Гараниной и размещён на официальном сайте ведомства.

В соответствии с документом в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncoV) на территории Саратовской области руководителям государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры области (далее - Учреждения), приказано начиная с усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая:

организацию контроля температуры тела работников при входе в здания организаций;

обеспечение зданий средствами дезинфекции; ограничение направления работников в служебные командировки по территории Российской Федерации, исключение направления работников в зарубежные служебные командировки;

обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим работы; ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использовать режим видеоконференцсвязи);

отказ от приема иностранных делегаций; отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий на территории Российской Федерации, включая международные фестивали, выставки, конкурсы, форумы и т.д.

Дополнительно руководителям государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, при реализации образовательных программ приказано предусмотреть:

- введение каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; организацию взаимодействия обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с применением дистанционных образовательных технологий; усиление мер по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежития, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска сторонних лиц в зданиях общежитий.

Руководителям государственных областных музеев и учреждениям при осуществлении выставочной деятельности приостановить допуск посетителей в музеи и учреждения, осуществляющие выставочную деятельность.

Руководителям государственных областных библиотек при осуществлении деятельности предусмотреть:

- запрет на обслуживание посетителей в зданиях библиотек;

- обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек.

Руководителям государственных областных театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств, а также учреждениям при осуществлении публичной демонстрации фильмов приостановить функционирование организаций для посетителей.

Меры будут действовать до отдельного указания министерства культуры области об их отмене.