Из-за коронавируса региональные учреждения культуры переведены на особый режим работы

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В соответствии с документом в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncoV) на территории Саратовской области руководителям государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры области (далее - Учреждения), приказано начиная с усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая:организацию контроля температуры тела работников при входе в здания организаций;обеспечение зданий средствами дезинфекции; ограничение направления работников в служебные командировки по территории Российской Федерации, исключение направления работников в зарубежные служебные командировки;обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим работы; ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использовать режим видеоконференцсвязи);отказ от приема иностранных делегаций; отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий на территории Российской Федерации, включая международные фестивали, выставки, конкурсы, форумы и т.д.Дополнительно руководителям государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, при реализации образовательных программ приказано предусмотреть:- введение каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; организацию взаимодействия обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с применением дистанционных образовательных технологий; усиление мер по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежития, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска сторонних лиц в зданиях общежитий.Руководителям государственных областных музеев и учреждениям при осуществлении выставочной деятельности приостановить допуск посетителей в музеи и учреждения, осуществляющие выставочную деятельность.Руководителям государственных областных библиотек при осуществлении деятельности предусмотреть:- запрет на обслуживание посетителей в зданиях библиотек;- обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек.Руководителям государственных областных театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств, а также учреждениям при осуществлении публичной демонстрации фильмов приостановить функционирование организаций для посетителей.Меры будут действовать до отдельного указания министерства культуры области об их отмене.