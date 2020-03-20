Из-за коронавируса региональные учреждения культуры переведены на особый режим работы
Приказ о деятельности государственных учреждений, функции и полномочиях учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры области, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Саратовской области подписан 17 марта 2020 года министром культуры Саратовской области Татьяной Гараниной и размещён на официальном сайте ведомства.
В соответствии с документом в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncoV) на территории Саратовской области руководителям государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры области (далее - Учреждения), приказано начиная с усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая:
организацию контроля температуры тела работников при входе в здания организаций;
обеспечение зданий средствами дезинфекции; ограничение направления работников в служебные командировки по территории Российской Федерации, исключение направления работников в зарубежные служебные командировки;
обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим работы; ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использовать режим видеоконференцсвязи);
отказ от приема иностранных делегаций; отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий на территории Российской Федерации, включая международные фестивали, выставки, конкурсы, форумы и т.д.
Дополнительно руководителям государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, при реализации образовательных программ приказано предусмотреть:
- введение каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; организацию взаимодействия обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с применением дистанционных образовательных технологий; усиление мер по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежития, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска сторонних лиц в зданиях общежитий.
Руководителям государственных областных музеев и учреждениям при осуществлении выставочной деятельности приостановить допуск посетителей в музеи и учреждения, осуществляющие выставочную деятельность.
Руководителям государственных областных библиотек при осуществлении деятельности предусмотреть:
- запрет на обслуживание посетителей в зданиях библиотек;
- обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек.
Руководителям государственных областных театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств, а также учреждениям при осуществлении публичной демонстрации фильмов приостановить функционирование организаций для посетителей.
Меры будут действовать до отдельного указания министерства культуры области об их отмене.