Осторожно, мошенники: в Энгельсе с пенсионерки "сняли порчу" за приличную сумму

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79-летняя жительница Энгельса стала жертвой мошенников.Пенсионерка лишилась сбережений, поверив «лже-целителям». Когда бабушка возвращалась домой из магазина, ее остановила женщина, сообщив страшную новость: «На вас порча и сглаз!»Ошеломив старушку, "целительница" предложила на добровольной основе помощь с таким недугом. Для этого ей нужно было совершить ритуал при помощи банки с водой и денег, но не для оплаты целебных услуг, а для того, чтобы деньги "в себя все хворобы и ненастья взяли".Поспешив домой, бабушка собрала все имеющиеся сбережения, которые хранила. Завернув в пакетик 10 000 рублей, 1500 долларов и 100 евро, старушка поспешила к спасительнице, которая ожидала ее на том же месте.И дальше, все повторилось уже по всем известной схеме: пяти минутный ритуал, бормотания волшебных слов, движения руками и порчи, как не было, так и не осталось. Сверток с деньгами и воду бабушке «спасительница» вернула и скоропостижно удалилась.Вернувшись домой после целительного ритуала, старушка чувствовала себя хорошо, пока не развернула сверток с деньгами, денег в котором не оказалось.ГУ МВД по Энгельсу и Энгельсскому району информирует:Будьте внимательны и бдительны! Не поддавайтесь на уловки злоумышленников! Проведи беседу с членами семьи более преклонного возраста о том, что не следует начинать разговор с незнакомыми прохожими сомнительного вида, которые предлагают свои услуги.Обезопасьте себя и своих близких!