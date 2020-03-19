Возможности для проведения лучевой диагностики расширяет онкологическая больница №1
Экспертным мнением о лучевой диагностике поделились главный врач онкологической больницы №1 Всеволод Галкин и его заместитель Андрей Мищенко.
По словам руководителя клиники, в учреждении проводятся исследования на самом современном оборудовании. При этом Всеволод Галкин напомнил в значимости профилактической диагностики для выявления заболеваний на ранней стадии, подчеркнув, что ранее обнаружение болезни увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление.
Специалисты выделяют пять базовых методик лучевой диагностики – это радионуклидная диагностика, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рентгенодиагностика. С их помощью врачи получают качественные изображения разных тканей человеческого организма. Андрей Мищенко заметил, что сегодня лучевая диагностика – стандартное обследование, которое проводится в онкологической больнице №1 на высшем уровне.
Чтобы помощь всем пациентам, которые обращаются в клинику, и увеличить производительность, требуется увеличить количество оборудования. В больнице постепенно решают эту проблему, закупая новые аппараты МРТ экспертного класса, ОФЭКТ и другие.