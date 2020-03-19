Спрут Монитор проконтролирует удаленную работу сотрудников во время эпидемии COVID-19

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DLP-система сегодня успешно работает как в госучреждениях, так и на предприятиях малого и среднего бизнеса.Гендиректор ООО «Колибри» К.В. Баранова прокомментировала решение. По ее словам, ситуация с COVID-19 заставила многие компании переходить на модель удаленной работы, поэтому разработчик предлагает помочь сохранить производительность труда с помощью системы СпрутМонитор. Руководитель компании сможет видеть, как работают специалисты, чем конкретно они занимаются.СпрутМонитор не только защитит от кражи информации, но и покажет время начала и конца работы, будет посылать автоматические уведомления о нарушениях. Под контроль будет поставлены служба поддержки, отдел продаж, бухгалтерия.По функционалу и количеству рабочих мест бесплатная лицензия ограничений не имеет. Чтобы ее получить, следует позвонить по телефону отдела продаж или написать в службу поддержки. Бесплатная локальная версия сохранит активность с момента регистрации на сайте системы в течение 120 дней.