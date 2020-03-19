19 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:19 | 18 марта
Вместо прибыли саратовец получил несколько кредитов
15:31 | 18 марта
ПГК привлекла дополнительный объем перевозок стройматериалов в Поволжье
14:19 | 18 марта
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу
13:25 | 18 марта
Осторожно, мошенники: в Энгельсе с пенсионерки "сняли порчу" за приличную сумму
12:50 | 18 марта
Возможности для проведения лучевой диагностики расширяет онкологическая больница №1
12:44 | 18 марта
Спрут Монитор проконтролирует удаленную работу сотрудников во время эпидемии COVID-19
12:36 | 18 марта
«...А зори здесь тихие» в ТЮЗе Киселева: не прервалась ниточка...
11:41 | 18 марта
«Т Плюс» переходит на режим повышенной безопасности
10:44 | 18 марта
Валерий Радаев принял решение о введении в Саратовской области режима повышенной готовности
10:00 | 18 марта
Вячеслав Сомов рассказал, как изменился этнографический состав в Саратовской области за сто лет
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Как отдохнуть без лишних вложений
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Спрут Монитор проконтролирует удаленную работу сотрудников во время эпидемии COVID-19

Новости
Спрут Монитор проконтролирует удаленную работу сотрудников во время эпидемии COVID-19

Компания ООО «Колибри» приглашает предпринимателей бесплатно приобрести лицензию на локальную версию программного комплекса СпрутМонитор.

DLP-система сегодня успешно работает как в госучреждениях, так и на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Гендиректор ООО «Колибри» К.В. Баранова прокомментировала решение. По ее словам, ситуация с COVID-19 заставила многие компании переходить на модель удаленной работы, поэтому разработчик предлагает помочь сохранить производительность труда с помощью системы СпрутМонитор. Руководитель компании сможет видеть, как работают специалисты, чем конкретно они занимаются.

СпрутМонитор не только защитит от кражи информации, но и покажет время начала и конца работы, будет посылать автоматические уведомления о нарушениях. Под контроль будет поставлены служба поддержки, отдел продаж, бухгалтерия.

По функционалу и количеству рабочих мест бесплатная лицензия ограничений не имеет. Чтобы ее получить, следует позвонить по телефону отдела продаж или написать в службу поддержки. Бесплатная локальная версия сохранит активность с момента регистрации на сайте системы в течение 120 дней.