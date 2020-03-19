«...А зори здесь тихие» в ТЮЗе Киселева: не прервалась ниточка...

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Произведение Бориса Васильева было опубликовано в журнале «Юность» в 1969 году. С момента выхода в свет повесть вызвала большой резонанс в читательской среде и стала одной из самых популярных книг о Великой Отечественной войне. Двумя годами позже Юрий Петрович Любимов ставит по «Зорям» спектакль на Таганке. В это же время легендарный режиссер Станислав Ростоцкий начинает по повести Васильева экранизацию-посвещение медсестре, которая во время войны вынесла его с поля боя и спасла от смерти.Обе версии стали пронзительным высказыванием о человеческих судьбах, подвиге и жертве юных зенитчиц. Тем более волнующим было ожидание спектакля, за создание которого взялся творческий тандем ведущих актрис ТЮЗа Елены Красновой и Виктории Самохиной, слаженность которого была раньше апробирована на постановке по еще одному произведению Бориса Васильева - «Завтра была война»...Елена и Виктория «поместили» бескрайние лесные карельские просторы в лаконичное пространство Малой сцены родного театра. Эффект от этого режиссерского решения просто поражает. «...А зори» здесь тихие» Красновой и Самохиной – не о героизме и патриотизме в широком понимании. Это история реальных людей, вчерашних девчонок, само попадание которых на фронт – уже подвиг, настолько оно представляется нелогичным и диким, не говоря уже о том, что им предстоит вступить в бой не с обычными солдатами-пехотинцами, а с опытными, тренированными диверсантами, элитой войск СС, «сверхлюдьми». На первый план в премьере ТЮЗа выводится абсурд войны, разрушающей воплощение жизни, заключающейся в данной истории в пяти юных зенитчицах. Только по ходу действия зрители понимают, что у каждой из них свои счеты с врагом.Поначалу же мы видим идиллическую картину купания юных героинь в реке, их тихое слаженное пение, в котором слышится и грусть о мирной жизни, и надежда на непременно светлое и мирное будущее. И после, выступая на перехват диверсантов, они, кажется, не понимают всей опасности предстоящего похода: шутят, кокетливо дурачатся в ответ на команды старшины Васкова, прихорашиваются. Даже когда через страх и отчаяние не поют, выкрикивают частушки, чтобы спугнуть врага, изображая бригаду лесорубов, смерть все еще не представляется им реальной. Она настигнет их внезапно, одну за другой, не давая опомниться и поверить, что все происходящее – не страшный сон.Пронзительно звучит горестное размышление Васкова после гибели Сони Гурвич: «Выйти замуж могла, детишек нарожать ... вот и не прервалась бы ниточка, а они по этой ниточке ножом». Предназначение женщины – быть матерью, женой, хранительницей домашнего очага – передается через отношение девушек друг к другу, через заботу о командире, в котором видят мужчину, брата, ребенка. Гимном жизни звучит колыбельная, под которую засыпает старшина, видя сон о матери, как ангел укрывающей его от беды. Рядом с ней – девушки, с которыми связала и породнила его война. Не даром позже он обратится к Жене и Рите: «Да какой я вам теперь товарищ старшина, сестренки. Я вам вроде как брат родной, так зовите Федот или просто Федя, как маманя звала».История, всем хорошо знакомая по фильмам, спектаклям, саратовской постановочной группой прочувствована и преподнесена по-новому. Есть в спектакле трогающая душу притчевость. Она присутствует в купании девушек, во сне Васкова. Финал, когда зенитчицы после возвращения старшины с плененными фрицами, являются ему в сорочках и венках на голове, ни что иное как обряд, в котором женщины передают старшине свою нерастраченную жизненную силу. Жизненная сила, помноженная на пять, – олицетворение главной мысли произведения: ценность каждой жизни неоспорима. И абсолютно очевидно: чтобы спектакль прозвучал гимном жизни, каждый его создатель, участник существует в нем на пределе своего дарования. Кажется, Алексей Карабанов родился для роли старшины Васкова. Покоряют своим талантом актрисы Анна Соседова, Марина Климова, Надежда Червонная, Евгения Кутенева. Для ученицы народной артистки России Риммы Беляковой Ирины Протасовой, исполнившей роль Лизы Бричкиной, «...А зори здесь тихие» стали дебютом как для постановщика-пластиографа. Выступление одной из самых темпераментных актрис театра Киселева в новом качестве стало очень убедительным и впечатляющим. Оно прозвучало в унисон с замечательной работой режиссеров, главного художника театра Ольги Колесниковой, художника по свету Максима Шлыкова. В списке худоественных интерпретаций повести Бориса Васильева спектакль «... А зори здесь тихие» Елены Красновой и Виктории Самохиной занял достойное место.Спасибо, любимый ТЮЗ. Не прервалась ниточка...Яна Васильева