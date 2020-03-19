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Вместо прибыли саратовец получил несколько кредитов

Новости


В Октябрьский отдел полиции Саратова с заявлением обратился 57-летний мужчина. Он пояснил, что разместил объявление в интернете о сдаче комнаты в аренду, однако вместо прибыли получил 3 кредита.

После размещения объявления, ему позвонил неизвестный, представился военнослужащим и сообщил, что его заинтересовало объявление и он готов перевести на банковскую карту хозяина квартиры предоплату в размере 6000 рублей.

Через некоторое время с горожанином связался другой мужчина, представившийся бухгалтером военной части и сообщил, что по ошибке на карту арендодателя были перечислены деньги в размере 150 000 рублей и попросил перечислить их обратно, а во избежание технических неполадок, лучше всего сделать это через банкомат.

Отправившись в ближайшее отделение банка, мужчина совершил указанные неизвестным операции, после чего обнаружил, что его счет заблокирован. Обратившись на горячую линию банка, саратовец узнал, что на него оформлено несколько кредитов на общую сумму в 228 000 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала 44-летняя местная жительница. Перейдя по рекламной ссылке одного из сайтов, женщина заполнила анкету на получение кредита в размере 450 000 рублей. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков. Мужчина пояснил, что для получения кредита необходимо внести первоначальный взнос в размере 9800 рублей. Кроме того, женщину попросили оплатить страховые и курьерские услуги, которые обошлись ей в 28 350 и 25 750 рублей соответственно.

Не задумываясь о том, что это могут мошенники, жительница областного центра перевела указанные суммы на счета злоумышленников.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Управление МВД России по городу Саратову напоминает!
Не сообщайте никому коды и пароли для разблокирования банковских карт либо для входа в личный кабинет.
Не совершайте никаких действий с банковскими картами по указанию посторонних лиц.
Не переводите деньги на другие банковские счета и незнакомые телефонные номера.
Будьте бдительны и осторожны! Не поддавайтесь на уловки мошенников!
Обо всех фактах мошенничества вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102»).

Сообщает пресс-служба УМВД России по городу Саратову.