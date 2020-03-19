ПГК привлекла дополнительный объем перевозок стройматериалов в Поволжье
Первая грузовая компания (ПГК) в январе-феврале 2020 года нарастила объем погрузки строительных материалов на Приволжской железной дороге (ПривЖД) более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 28 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте увеличился на 66%, до 22,4 млн т-км.
«Благодаря стабильному спросу на строительные материалы объем отправок нарастили все партнеры ПГК. Так, поставщик инертных строительных материалов «Кронверк НМК» за два месяца увеличил объем погрузки более чем в 3 раза, свыше 11 тыс. тонн, предприятия группы «ВОЛМА» – одного из крупнейших производителей строительных материалов – в 1,5 раза, до 7,6 тыс. тонн, а «Кнауф Гипс Баскунчак» – на 28%, до 4,4 тыс. тонн. Помимо этого, в этом году мы начали работать с Энгельсским заводом железобетонных изделий №6 – филиалом компании «БетЭлТранс». В планах – привлечение дополнительных объемов перевозок», – отметил директор Саратовского филиала ПГК Сергей Титков.
Основу грузопотока (81%) составили внутрироссийские перевозки. За два месяца этого года погрузка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла в 2,4 раза, до 23 тыс. тонн. Самыми популярными направлениями стали регионы Поволжья, Северного Кавказа и Урал.
Экспортные перевозки выросли в 2 раза, превысив 5 тыс. тонн. Грузы следовали преимущественно в Азербайджан, Казахстан и Грузию.
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АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 109 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.