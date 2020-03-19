Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу
Сегодня, 18 марта, вице-губернатор – Председатель Правительства области Александр Стрелюхин провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Один из рассматриваемых вопросов - организация оказания медицинской помощи. В заседании приняли участие вице-губернатор Игорь Пивоваров, руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова, руководители профильных структур Правительства, представители органов правопорядка и лечебных учреждений.
На штабе отмечена необходимость четкой и слаженной работы всех оперативных служб: полиции, Роспотребнадзора, Минздрава, службы 112.
«В регионе введен режим повышенной готовности, это требует повышенной ответственности. Необходим четкий алгоритм действий всех служб, начиная от учета граждан, прибывших из-за границы. Каждый звонок по этой теме должен отрабатываться оперативно», – подчеркнул Александр Стрелюхин.
Вице-губернатор – Председатель Правительства области поручил Минздраву разработать алгоритм действий всех ответственных служб и довести его до конкретных исполнителей. Оперативный штаб в ежедневном режиме будет выпускать информационные сообщения о ситуации в регионе по заболеваемости и наличию продовольственных запасов.
Сообщает пресс-служба Губернатора области.