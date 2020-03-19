19 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
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14:19 | 18 марта
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу
13:25 | 18 марта
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12:50 | 18 марта
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12:44 | 18 марта
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12:36 | 18 марта
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11:41 | 18 марта
«Т Плюс» переходит на режим повышенной безопасности
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«Т Плюс» переходит на режим повышенной безопасности

Новости


На всех объектах Группы «Т Плюс» введен режим повышенной безопасности. Компания следует рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, а также вводит дополнительные меры профилактики в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Меры носят превентивный характер – в Т Плюс не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Приняты все меры по предотвращению заболеваний.

«Т Плюс» несет обязательства по электро- и теплоснабжению миллионов клиентов. Поэтому оперативный персонал на станциях и тепловых сетях продолжает работу в полном составе. Нахождение этих сотрудников на рабочем месте необходимо для нормальной работы оборудования и быстрого устранения дефектов. Жизнь, здоровье и безопасность сотрудников – приоритет номер один. Оперативный персонал обеспечивается антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до сотрудников доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. На всех производственных площадках, в офисах и других локациях проводятся ежедневные осмотры. Сотрудники с первыми признаками заболеваний, отстраняются от работы.

Продолжают функционировать офисы продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Проводится ежедневная дезинфекция помещений, сотрудники принимают посетителей в масках и проходят санитарную обработку каждый час. Энергетики рекомендуют клиентам решать все вопросы дистанционно – о способах удаленной передачи показаний, оплаты и многом другом можно узнать на сайте www.esplus.ru.