Вячеслав Сомов рассказал, как изменился этнографический состав в Саратовской области за сто лет

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Вчера, 17 марта, руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов принял участие в информационном выпуске на «Радио России - Саратов». Темой его выступления стало проведение переписи населения в октябре 2020-го года. По его словам, эта перепись будет уникальной – цифровой. Жители Саратовской области смогут в любое удобное для них время самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Надо только до 1 октября успеть создать там учетную запись. Необязательно делать это на каждого члена семьи, достаточно будет и одной записи на все домохозяйство.Полностью отказаться от поквартирных обходов во время этой переписи статистики не планируют. При обходе жилых помещений 4,4 тысячи переписчиков используют планшеты с необходимым программным обеспечением. Нагрузка на каждого из них составит примерно 550 человек.- Саратовстат получил почти все необходимые атрибуты для работы переписчиков. - отметил Вячеслав Сомов. – Из Москвы нам прислали более 4-х тысяч портфелей, 4,5 тысячи налобных фонарей и почти 7 тысяч жилетов. В настоящее время мы ждем прибытия около 6 тысяч планшетов. Во время переписи саратовцы ответят на 30 вопросов анкеты. Их спросят о месте жительства, родственных связях, гражданстве, образовании, источниках дохода, работе, типе и площади жилища, владении языками и т.д.Во время интервью главный статистик области также озвучил интересные факты о переписи населения, которая проходила в Саратовской губернии в 1897 году. Речь шла об этнографическом составе в нашей области, который всегда был очень разнообразным.- В конце 19 века из всех народностей в Саратовской области выделялись своею численностью шесть: русские (почти 77%), немцы (почти 7%), украинцы (6%), мордва (5%), татары (4%) и чуваши (0,6%), - рассказал глава Саратовстата. – По данным переписи населения 2010 года этнографический состав в регионе изменился. На первом месте по-прежнему русские – без малого 88%. А вот в остальной список лидеров попали уже другие народности: казахи (3%), татары и украинцы (по 2%), армяне (1%) и азербайджанцы (0,6%). Самые точные данные о том, какие народности проживают в настоящее время на территории региона, мы узнаем во время переписи населения-2020.Сообщает пресс-служба Саратовстата