Валерий Радаев принял решение о введении в Саратовской области режима повышенной готовности
Вчера на первом заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу Губернатор Валерий Радаев принял решение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Режим повышенной готовности предусматривает проведение ряда мероприятий, регламентированных нормативно-правовыми актами.
В числе основных мероприятий - усиление контроля за текущими процессами, прогнозирование и оценка возможных ситуаций, введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц, непрерывный сбор и обработка данных, информирование населения, принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также другие меры.
Отмечалось, что режим повышенной готовности вводится на территории Саратовской области с 17 марта т.г.