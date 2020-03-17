Министерство образования Саратовской области сообщает: на дистанционное обучение переведены все образовательные организации
В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерством просвещения России были направлены во все регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных организациях.
Министерство образования Саратовской области сообщает: "В целях усиления мер санитарно-эпидемиологического контроля с 18 марта 2020 года все общеобразовательные организации области, государственные общеобразовательные учреждения, организации среднего профессионального образования и высшего образования временно переходят на дистанционную форму обучения. При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, через портал «Российская электронная школа». На следующей неделе, с 23 марта, для школьников области начинаются плановые каникулы".