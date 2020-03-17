Началась подготовка к масштабной реконструкции стадиона «Спартак»
Сегодня, 17 марта, началась подготовка к масштабной реконструкции стадиона «Спартак». Об этом глава Саратова Михаил Исаев сообщил на своей странице в Инстаграм.
«В настоящее время осуществляется снос аварийной трибуны. Конструкция представляет угрозу жизни и здоровью саратовцев, в связи с чем было принято решение о ее демонтаже. Об этом получено официальное заключение, которое прошло государственную экспертизу.
Накануне в паблике сторонников Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина была опубликована информация о том, что реконструкция старейшего спортсооружения начнется уже в ближайшее время. Это будет благотворительный проект спикера Госдумы.
После завершения реконструкции занятия спортом на стадионе, посещение катка в зимнее время останется бесплатным. Свободный вход будет также и для любителей бега и спортивной ходьбы», - написал Михаил Исаев.