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В Вольске открылась выставка "Крым - частица великой России"
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В Вольске открылась выставка "Крым - частица великой России"

Новости


Шестая годовщина воссоединения Крыма с Россией проходит под девизом «Наше будущее – в наших руках».

Выбор данного девиза определен неспроста, так как с одной стороны, символизирует сознательное решение крымчан, принятое на референдуме в марте 2014 года, и с другой, - готовность строить будущее вместе со всей страной дальше.

Научный сотрудник картинной галереи Наталия Холматова предложила гостям историко-музыкальной гостиной экскурс в историю «Крымской весны», сопровождаемый интересной презентацией, остановилась на современных преобразованиях в Крыму. Затем была проведена экспресс-экскурсия по передвижной выставке саратовского художника-символиста, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Павла Кузнецова и его жены Елены Бебутовой. В 20-е годы ХХ века они много путешествовали по Крыму, написав большое количество картин, посвященных уникальной природе полуострова. («У моря», «Гурзуф.Ветер», «Скалы», «Крым. Этюд», «Берег моря»). С интересом посетители окунулись в атмосферу потрясающих картин из «Крымской серии» П.В. Кузнецова и Е.М. Бебутовой.

Впечатлениями от поездки в Крым поделилась ветеран образования Нина Константиновна Колосова, прочитав свои стихотворения.

В заключение встречи обучающиеся детской школы искусств №1 и студенты вольского филиала Саратовского областного колледжа искусств порадовали присутствующих исполнением музыкальных произведений.