Россия увеличила рост продаж хризотиловой продукции за рубеж на 4,5%

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Предприятия-производители хризотил-асбеста отправили за рубеж 652 тысячи тон продукции, увеличив экспорт на 4,5%. В стоимостном выражении этот показатель составил $188 млн, выручка по сравнению с 2018 годом выросла на 9,8%.Согласно статистическим данным, последние четыре года экспорт хризотил-асбеста и изделий из него постоянно растет. При этом США и страны Евросоюза продолжают информационную борьбу против минерала. На заседании сторон Роттердамской конвенции – международного органа, регулирующего оборот опасных и вредных химических веществ – противниками асбеста каждые два года поднимается вопрос о международном запрете использования хризотил-асбеста в промышленности. Представители США и ЕС пытаются доказать, что хризотил вреден для здоровья человека, но серьезных научных доказательств этому нет.Наоборот, безопасность хризотил-асбеста доказывают как 130-летняя практика использования минерала не только в России, так и результаты многочисленных научных исследований.