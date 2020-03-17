Театр "Самокат" подготовил премьеру эстрадного спектакля

просмотров: 106

В новом эстрадном спектакле, поставленном Заслуженными артистами России Сергеем и Маргаритой Щукиными, зрители увидели молодых артистов-фокусников, которые подготовили яркое увлекательное представление полное фокусов, шуток веселья и неожиданностей. Анастасия Козловская удивляла лирическим номером с огоньком и розой, прекрасно работала с куклой-собакой Беном, которая показывала смешные фокусы. У Кристины Ханжиной в комическом стиле из платка появлялись десятки яиц, интересный номер был показан с участием ребёнка соревнование в раскраске картины. Евгений Салтыков поразил всех волшебной летающей рукой, а Андрей Никитин показывал интересные номера с участием детей.Полтора часа пролетели незаметно. Зрители, в том числе и родители, принимали участие в фокусах. Ведь творить настоящие чудеса гораздо веселее вместе.«Территория нашего театра это территория любви, добра и волшебства, сказал художественный руководитель театра С.В. Щукин. И мы стараемся сделать всех счастливыми».