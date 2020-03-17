Для профилактики коронавируса СГУ перешел на сугубо электронную форму обучения

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Также сегодня руководитель вуза выступил с соответствующим обращением к коллегам, студентам и аспирантам."Занятия будут идти, - подчеркнул Алексей Николаевич, - образовательные программы будут выполняться, преподаватели будут, как и прежде, заниматься со студентами, но не в аудитории, а в виртуальном пространстве".Отменяются очные встречи преподавателей со студентами: лекции, практические, семинары, пересдачи, консультации, заседания кружков и прочее. Все массовые мероприятия перенесены на неопределённый срок. Кроме этого с завтрашнего дня на входе в учебные корпуса с целью профилактики заболеваемости вводится особый пропускной режим.Для продолжения учебного процесса студенты и преподаватели могут пользоваться всеми доступными онлайн-способами («БАРС», «ВКонтакте», электронная почта).Вместе с тем ректорат, управления, дирекции, деканаты, кафедры и другие подразделения СГУ продолжают работу в обычном режиме. Новая информация о ситуации будет появляться на sgu.ru и сайтах структурных подразделений, - сообщает Центр СМИ классического университета."Руководство университета, факультетов, институтов сделает все возможное, чтобы обеспечить учебный процесс. В канун сессии мы планируем провести интенсивы по всем учебным дисциплинам и дополнительные консультации перед экзаменами и зачетами.Дорогие студенты! Постарайтесь использовать появившееся у вас время для самообразования: смотрите и слушайте онлайн-курсы наших коллег из других вузов страны, используйте возможности Интернета для занятий иностранными языками, читайте хорошие книги!Я очень надеюсь на то, что коллектив Саратовского университета проявит должную выдержку, организованность, умение адаптироваться к новым условиям. А если мы с вами не будем забывать чаще мыть руки, разумно относиться к своему здоровью, ограничим посещение массовых мероприятий, вовремя поможем пожилым людям, находящимся в группе риска, – мы обязательно справимся с возникшей ситуацией", - подытожил Алексей Чумаченко.