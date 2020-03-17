Для профилактики коронавируса СГУ перешел на сугубо электронную форму обучения
В соответствии с приказом №143-В от 16.03.2020 года, подписанным ректором Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского А. Чумаченко, "с 16 марта вплоть до особого распоряжения контактная форма обучающихся и педагогов переводится исключительно в электронную информационно-образовательную среду(БАРС)."
Также сегодня руководитель вуза выступил с соответствующим обращением к коллегам, студентам и аспирантам.
"Занятия будут идти, - подчеркнул Алексей Николаевич, - образовательные программы будут выполняться, преподаватели будут, как и прежде, заниматься со студентами, но не в аудитории, а в виртуальном пространстве".
Отменяются очные встречи преподавателей со студентами: лекции, практические, семинары, пересдачи, консультации, заседания кружков и прочее. Все массовые мероприятия перенесены на неопределённый срок. Кроме этого с завтрашнего дня на входе в учебные корпуса с целью профилактики заболеваемости вводится особый пропускной режим.
Для продолжения учебного процесса студенты и преподаватели могут пользоваться всеми доступными онлайн-способами («БАРС», «ВКонтакте», электронная почта).
Вместе с тем ректорат, управления, дирекции, деканаты, кафедры и другие подразделения СГУ продолжают работу в обычном режиме. Новая информация о ситуации будет появляться на sgu.ru и сайтах структурных подразделений, - сообщает Центр СМИ классического университета.
"Руководство университета, факультетов, институтов сделает все возможное, чтобы обеспечить учебный процесс. В канун сессии мы планируем провести интенсивы по всем учебным дисциплинам и дополнительные консультации перед экзаменами и зачетами.
Дорогие студенты! Постарайтесь использовать появившееся у вас время для самообразования: смотрите и слушайте онлайн-курсы наших коллег из других вузов страны, используйте возможности Интернета для занятий иностранными языками, читайте хорошие книги!
Я очень надеюсь на то, что коллектив Саратовского университета проявит должную выдержку, организованность, умение адаптироваться к новым условиям. А если мы с вами не будем забывать чаще мыть руки, разумно относиться к своему здоровью, ограничим посещение массовых мероприятий, вовремя поможем пожилым людям, находящимся в группе риска, – мы обязательно справимся с возникшей ситуацией", - подытожил Алексей Чумаченко.