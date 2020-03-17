В Центральной городской библиотеке состоялась литературно - музыкальная программа «Война сквозь призму искусства»
Сотрудники Отдела искусств Центральной городской библиотеки организовали и провели для читателей и учащихся ЧОУ «Гимназия гуманитарных наук» в рамках цикла «Сквозь годы летит Победа» литературно-музыкальную программу «Война сквозь призму искусства», приуроченную Году памяти и славы - 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Библиотекари рассказали гостям о том, как события Великой Отечественной войны 1941-1945гг. отразились в музыке, живописи, скульптуре, других видах искусства. Присутствующие узнали об истории известных патриотических песен, смогли увидеть фотографии скульптурных портретов, агитационных плакатов, репродукции картин военного времени.
Юные артисты Народного вокально-эстрадного ансамбля «Сюрприз» (руководитель – Ирина Васильевна Былинкина) ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств» исполнили песни «В землянке», «Балладу о матери», «Синий платочек» и другие.
Трогательные и яркие выступления ребят подарили гостям незабываемые впечатления.