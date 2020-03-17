17 марта 2020 ВТОРНИК
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16:11 | 17 марта
В Вольске открылась выставка "Крым - частица великой России"
15:27 | 17 марта
Началась подготовка к масштабной реконструкции стадиона «Спартак»
14:36 | 17 марта
В Центральной городской библиотеке состоялась литературно - музыкальная программа «Война сквозь призму искусства»
13:42 | 17 марта
Министерство образования Саратовской области сообщает: на дистанционное обучение переведены все образовательные организации
12:44 | 17 марта
С 18 марта школы Саратова переводятся на дистанционное обучение
11:49 | 17 марта
Региональная Госавтоинспекция начинает акцию "Внимание, весенние каникулы!"
11:12 | 17 марта
Россия увеличила рост продаж хризотиловой продукции за рубеж на 4,5%
10:53 | 17 марта
Театр "Самокат" подготовил премьеру эстрадного спектакля
09:10 | 17 марта
Любовь Калинина стала второй на Первенстве России по биатлону
16:55 | 16 марта
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Любовь Калинина стала второй на Первенстве России по биатлону

Новости


Вчера в Кирово-Чепецке завершилось Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет.

Спортсменка СОЦСП, проходящая подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии» Калинина Любовь была второй в масстарте на дистанции 7,5 км. Допустив один промах на огневом рубеже, Любовь проиграла спортсменке из Тюмени 18.9 сек.

В эстафете спортсменка стала пятой в составе сборной команды Мордовия.

Подготовил биатлонистку старший тренер по биатлону Николай Алексеевич Фомин.