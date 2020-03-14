14 марта 2020 СУББОТА
Новости
14:30 | 14 марта
Как снять стресс: создано мобильное приложение «Dialog-Ai»
13:37 | 14 марта
«Ураласбест» готов отгружать щебень европейских фракций
13:33 | 14 марта
Масштабное исследование домохозяйств провел NAVIEN
16:09 | 13 марта
В рамках Универсиады ВУЗов пройдут соревнования по шахматам и дзюдо
15:20 | 13 марта
Участник группы "Каста" пригласил саратовцев на совместную пробежку
14:26 | 13 марта
В Саратове пройдет турнир по бадминтону "Проба пера"
13:38 | 13 марта
В Областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина состоится семинар "Забвению не подлежит"
12:40 | 13 марта
Члены комиссии по топонимике выступили против переименования сквера имени Марины Расковой
11:47 | 13 марта
С 23 по 27 марта пройдет XVI областной кинофестиваль «Экран и время»
10:50 | 13 марта
Саратовцы примут участие в IV бронепробеге «Дорога Мужества»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Как снять стресс: создано мобильное приложение «Dialog-Ai»

Новости
В магазинах AppStore и Google play появилось новое мобильное приложение«Dialog-Ai». Этот инструмент, который всегда на связи – отличная поддержка в стрессовых ситуациях. Им могут воспользоваться обладатели смартфонов на платформах Android и iOS.

Как снять стресс: создано мобильное приложение «Dialog-Ai»

Скачав приложение, каждый, кто испытывает напряжение или стресс, сможет выговориться, поделиться проблемами, снизить беспокойство, разобраться в своих чувствах и мыслях. Разработчики наделили приложение целым рядом функций. Оно способно задавать вопросы, которые позволят оценить и осознать ситуацию, внутреннее состояние человека улучшат специальные медитации и упражнения, к цели приблизит ментальный тренер, узнать себя помогут тесты.
Бесплатное приложение «Dialog-Ai» – хорошая возможность для осмысления и общения. При желании можно воспользоваться премиум-версией.
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