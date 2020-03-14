Как снять стресс: создано мобильное приложение «Dialog-Ai»
В магазинах AppStore и Google play появилось новое мобильное приложение«Dialog-Ai». Этот инструмент, который всегда на связи – отличная поддержка в стрессовых ситуациях. Им могут воспользоваться обладатели смартфонов на платформах Android и iOS.
Скачав приложение, каждый, кто испытывает напряжение или стресс, сможет выговориться, поделиться проблемами, снизить беспокойство, разобраться в своих чувствах и мыслях. Разработчики наделили приложение целым рядом функций. Оно способно задавать вопросы, которые позволят оценить и осознать ситуацию, внутреннее состояние человека улучшат специальные медитации и упражнения, к цели приблизит ментальный тренер, узнать себя помогут тесты.
Бесплатное приложение «Dialog-Ai» – хорошая возможность для осмысления и общения. При желании можно воспользоваться премиум-версией.
Скачав приложение, каждый, кто испытывает напряжение или стресс, сможет выговориться, поделиться проблемами, снизить беспокойство, разобраться в своих чувствах и мыслях. Разработчики наделили приложение целым рядом функций. Оно способно задавать вопросы, которые позволят оценить и осознать ситуацию, внутреннее состояние человека улучшат специальные медитации и упражнения, к цели приблизит ментальный тренер, узнать себя помогут тесты.
Бесплатное приложение «Dialog-Ai» – хорошая возможность для осмысления и общения. При желании можно воспользоваться премиум-версией.