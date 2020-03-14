«Ураласбест» готов отгружать щебень европейских фракций
Производство щебня «европейских фракций» последовательно наращивает комбинат «Ураласбест». Этому способствует запуск новой дробильно-сортировочной установки в Баженовском карьере.
Как отметил директор Асбестообогатительной фабрики Дмитрий Берсенев, выступая на второй ежегодной научно-практической конференции «Уральский путь», продукция «Ураласбеста» полностью соответствует повышенным стандартам качества, которые диктует активно развивающийся отечественный рынок дорожного строительства.
Следует отметить, что освоением выпуска щебня и песка по европейским, адаптированным к российским условиям, ГОСТам, специалисты «Ураласбеста» занимаются несколько лет. И продукции комбината во всей стране нет равных, чему подтверждение звание «лучших в России», присвоенное дорогам Тюменской области, большая часть которых построена с применением щебня комбината «Ураласбест».
Дмитрий Барсенев подчеркнул: на предприятии заранее подготовились к решению задач, выдвигаемых современным рынком, проведя модернизацию технологических цепочек. Новый щебень от «Ураласбеста» включен в национальные стандарты по ГОСТу 32703, обладает высоким качеством, признанным на региональном и федеральном уровне.
Как отметил директор Асбестообогатительной фабрики Дмитрий Берсенев, выступая на второй ежегодной научно-практической конференции «Уральский путь», продукция «Ураласбеста» полностью соответствует повышенным стандартам качества, которые диктует активно развивающийся отечественный рынок дорожного строительства.
Следует отметить, что освоением выпуска щебня и песка по европейским, адаптированным к российским условиям, ГОСТам, специалисты «Ураласбеста» занимаются несколько лет. И продукции комбината во всей стране нет равных, чему подтверждение звание «лучших в России», присвоенное дорогам Тюменской области, большая часть которых построена с применением щебня комбината «Ураласбест».
Дмитрий Барсенев подчеркнул: на предприятии заранее подготовились к решению задач, выдвигаемых современным рынком, проведя модернизацию технологических цепочек. Новый щебень от «Ураласбеста» включен в национальные стандарты по ГОСТу 32703, обладает высоким качеством, признанным на региональном и федеральном уровне.