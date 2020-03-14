Масштабное исследование домохозяйств провел NAVIEN

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Специалисты собирали данные в 2018-2019 годах с помощью офлайн и онлайн опросов населения. Одновременно были заданы вопросы об уровне расходов на ЖКХ и состоянии здоровья в связи с применением IoT. В исследовании приняли участие 12,4 тыс. респондентов.Южная Корея является лидером в мире по использованию IoT. Элементами «умного дома» пользуются 22% опрошенных, также из них около половины осуществляют контроль отопления своего жилища с помощью приложений для смартфонов. Как показало исследование, при отоплении квартиры или загородного дома применение гаджетов IoT дает возможность сэкономить до 16 тыс. рублей ежегодно. Наибольшую выгоду получают те, кто использует полный комплект – теплый пол, бойлер и котел. Система отопления в этом случае работает на 17,7% эффективнее стандартного двухконтурного котла с ручным управлением. Эффективность для одноконтурных котлов 2014-2016 годов выпуска – 12,8%.Среди участников опроса 79% имеют Wi-Fi пульт NAVIEN NR-40D, способный самостоятельно следить за температурой, изменять ее под заданные параметры, отслеживать ошибки и сообщать о них владельцу. Согласно исследованию, применение IoT в отоплении жилища снижает риск развития сезонных вирусных заболеваний на 4-6%.