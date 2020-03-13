13 марта 2020 ПЯТНИЦА
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В рамках Универсиады ВУЗов пройдут соревнования по шахматам и дзюдо

Новости


14 марта 2020 года в рамках Универсиады образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года состоятся соревнования по дзюдо.

Команды семи образовательных организаций высшего образования области – СГАУ, СГЮА, ПИУ РАНХиГС, СГМУ, СГУ, СГТУ, СВИ ВНГ всего около 100 человек, – примут в них участие.

Соревнования пройдут в ГУПСО «РЦСП» остановка 5-ая Дачная.

Начало соревнований – в 11.00 ч.

С 18 по 25 марта 2020 года в рамках Универсиады образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года будут проходить соревнования по шахматам.

Команды девяти образовательных организаций высшего образования области – СГАУ, СГМУ, СГЮА, СГУ, СГТУ, ССЭИ, ПИУ РАНХиГС, СВИ ВНГ и СГК, всего около 50 человек, – примут в них участие.

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам FIDE раздельно для мужчин и женщин по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 45 минут каждому участнику на партию плюс 5 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Соревнования пройдут в шахматном клубе ССЭИ по адресу: г. Саратов ул. Радищева, 89.

Расписание соревнований:

18, 19 20 марта (мужчины) - начало 17:00 ч.,
23, 24, 25 марта (женщины) – начало 17.00 ч.

Вход свободный.