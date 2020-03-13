Участник группы "Каста" пригласил саратовцев на совместную пробежку
Один из участников знаменитой ростовской группы «Каста» - Влади - устроит забег по улицам Саратова.
13 марта в 16:30 рэпер вместе с группой поклонников пробежится по историческому центру города.
В настоящее время коллектив находится в туре по стране. Группа презентует свой новый альбом. В каждом городе Влади организует пробежки с фанатами. Так, вместе со звездой уже поучаствовали в забегах поклонники из Казани, Самары, Тольятти, Краснодара и Ростова.
Старт мини-забега состоится в сквере на Астраханской (пересечение ул. Астраханская/Советская).