13 марта 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове пройдет турнир по бадминтону "Проба пера"

Новости


С 22 по 27 марта на базе ГУП СО СК «Кристалл» (г. Саратов, 5-я Дачная) состоятся финальные соревнования Всероссийских соревнований по бадминтону «Проба Пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях 2003-2005 г.р., 2006-2008 г.р. и 2009 г.р. и моложе. В этом году соревнования пройдут в двух видах программы - это личный турнир и командный.

Согласно предварительным заявкам в соревнованиях примут участие 34 команды из 14 субъектов Российской Федерации: г. Москвы, Московской, Астраханской, Ульяновской, Смоленской, Тверской, Воронежской, Тульской, Саратовкой областей, Республики Татарстан, Приморского края и Чукотского автономного округа.

Саратовскую область представят учащиеся МОУ «СОШ № 84», МОУ «Гуманитарно-экономический лицей», МОУ «Лицей № 2» и МОУ «СОШ с. Вязовка» Татищевского муниципального района Саратовской области.

Согласно программе проведения соревнований 23 и 24 марта пройдут игры предварительного этапа личного турнира, 25 марта пройдут игры финального этапа личного турнира. 26 марта пройдет командный турнир, награждение победителей и призеров, а также торжественное закрытие соревнований.

Торжественное открытие соревнований состоится 23 марта.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения РФ, Всероссийская федерация школьного спорта, Национальная федерация бадминтона России, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, Федерация бадминтона Саратовской области.

Главный судья соревнований – Варфоломеев Дмитрий Леонидович (ВК).