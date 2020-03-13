13 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:09 | 13 марта
В рамках Универсиады ВУЗов пройдут соревнования по шахматам и дзюдо
15:20 | 13 марта
Участник группы "Каста" пригласил саратовцев на совместную пробежку
14:26 | 13 марта
В Саратове пройдет турнир по бадминтону "Проба пера"
13:38 | 13 марта
В Областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина состоится семинар "Забвению не подлежит"
12:40 | 13 марта
Члены комиссии по топонимике выступили против переименования сквера имени Марины Расковой
11:47 | 13 марта
С 23 по 27 марта пройдет XVI областной кинофестиваль «Экран и время»
10:50 | 13 марта
Саратовцы примут участие в IV бронепробеге «Дорога Мужества»
09:58 | 13 марта
Управлением Россельхознадзора при помощи ФГИС «Аргус-Фито» установлены факты неизвещения о поступлении подкарантинной продукции в Саратовскую область
09:00 | 13 марта
Футболисты СГУ едут на турнир в Краснодар
17:00 | 12 марта
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В Областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина состоится семинар "Забвению не подлежит"

Новости


В Областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина состоится семинар "Забвению не подлежит".

В ходе семинара состоится разговор об отношении молодежи к войне и Победе, о том, как и о чем говорить сегодня с детьми о Великой войне.

Будет представлена опыт работы библиотек области по патриотическому воспитанию детей и подростков. Участники расскажут об использовании в работе таких форм как видео-мосты, акции, конкурсы, проекты. Значительное внимание будет уделено краеведческим аспектам работы библиотек, раскрывающим события Великой Отечественной войн 1941 -1945 гг.

Речь так же пойдет о сотрудничестве библиотек и школьных музеев боевой и трудовой славы в воспитании у школьников патриотизма, гражданственности, бережного отношения к истории своей Родины.

Для всех участников семинара будет представлен обзор произведений из фондов Пушкинской библиотеки, изданных для ребят и рассказывающих о событиях, героях Великой Отечественной войны по книжной выставке «Читайте, люди, книги о войне».