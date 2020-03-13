В Областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина состоится семинар "Забвению не подлежит".

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В ходе семинара состоится разговор об отношении молодежи к войне и Победе, о том, как и о чем говорить сегодня с детьми о Великой войне.Будет представлена опыт работы библиотек области по патриотическому воспитанию детей и подростков. Участники расскажут об использовании в работе таких форм как видео-мосты, акции, конкурсы, проекты. Значительное внимание будет уделено краеведческим аспектам работы библиотек, раскрывающим события Великой Отечественной войн 1941 -1945 гг.Речь так же пойдет о сотрудничестве библиотек и школьных музеев боевой и трудовой славы в воспитании у школьников патриотизма, гражданственности, бережного отношения к истории своей Родины.Для всех участников семинара будет представлен обзор произведений из фондов Пушкинской библиотеки, изданных для ребят и рассказывающих о событиях, героях Великой Отечественной войны по книжной выставке «Читайте, люди, книги о войне».