13 марта 2020 ПЯТНИЦА
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Члены комиссии по топонимике выступили против переименования сквера имени Марины Расковой

Новости


Вчера в комитете по архитектуре города состоялось заседание межведомственной комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры в муниципальном образовании «Город Саратов».

На повестке дня – несколько вопросов, один из которых – рассмотрение обращения председателя ТСЖ «Возрождение 2015» о присвоении одной из улиц, расположенных на территории Октябрьского ущелья, названия «улица Октябрьское ущелье». По словам представителей ТСЖ в документах всех граждан, которые проживают там по 40-50 лет, в адресе стоит именно улица Октябрьское ущелье. И граждане боятся, что теперь им придется менять все документы.

Как пояснили представители комитета по архитектуре, названия «улица Октябрьское ущелье» исторически не существовало. В советское время была распространена практика писать в документах название улиц со слов гражданина. В 2014 году вышел закон о Федеральной адресной информационной системе. Органы местного самоуправления обязали привести в соответствие названия улиц и площадей города. Была проведена инвентаризация улично-дорожной сети и выяснилось, что ни в каких справочниках данной улицы нет. Есть территория Октябрьского ущелья. Но опасаться гражданам нечего – при каких-либо юридических действиях с жилыми помещениями адрес будет изменен автоматически. Специально заниматься заменой адресов в документах не нужно.

Единогласно проголосовали члены комиссии против переименования сквера им. М. Расковой в «Парк Защитниц Родины», которое предложил один из саратовских депутатов. Против нового названия для сквера и сами жители, которые еще в прошлом году поставили администрацию Заводского района в известность, что сквер хотят назвать именем легендарной летчицы. К тому же в свете последних событий – реставрации памятника Марине Расковой и переезда его на новое место, данная тема, по мнению членов комиссии неуместен.

Сообщает пресс-служба городской администрации.