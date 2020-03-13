13 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:09 | 13 марта
В рамках Универсиады ВУЗов пройдут соревнования по шахматам и дзюдо
15:20 | 13 марта
Участник группы "Каста" пригласил саратовцев на совместную пробежку
14:26 | 13 марта
В Саратове пройдет турнир по бадминтону "Проба пера"
13:38 | 13 марта
В Областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина состоится семинар "Забвению не подлежит"
12:40 | 13 марта
Члены комиссии по топонимике выступили против переименования сквера имени Марины Расковой
11:47 | 13 марта
С 23 по 27 марта пройдет XVI областной кинофестиваль «Экран и время»
10:50 | 13 марта
Саратовцы примут участие в IV бронепробеге «Дорога Мужества»
09:58 | 13 марта
Управлением Россельхознадзора при помощи ФГИС «Аргус-Фито» установлены факты неизвещения о поступлении подкарантинной продукции в Саратовскую область
09:00 | 13 марта
Футболисты СГУ едут на турнир в Краснодар
17:00 | 12 марта
Энергетики напоминают о порядке завершения отопительного сезона
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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С 23 по 27 марта пройдет XVI областной кинофестиваль «Экран и время»

Новости


С 23 по 27 марта в области пройдет XVI областной кинофестиваль «Экран и время».

Одно из ключевых ежегодных мероприятий Саратовского областного методического киновидеоцентра будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открытие XVI областного кинофестиваля «Экран и время» состоится 23 марта в 14.00 в кинозале «На Рижской». Фильмом открытия станет картина «Чапаев» (1934г.) братьев Георгия и Сергея Васильевых. В главной роли – Народный артист СССР Борис Бабочкин. Он родился и вырос в Саратове, а его творческий путь начался в драматической студии при Саратовском драматическом театре.

Вход на киносеанс 23 марта свободный!

В течение недели на киноустановках Екатериновского, Красноармейского, Новобурасского, Озинского и Татищевского районов пройдут показы снискавших народную славу фильмов о войне «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Молодая гвардия», «Они сражались за родину», и современных тематических кинолент - «Дорога на Берлин», «Коридор бессмертия», «Рябиновый вальс», «Солдатик» и др.