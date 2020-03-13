С 23 по 27 марта пройдет XVI областной кинофестиваль «Экран и время»
С 23 по 27 марта в области пройдет XVI областной кинофестиваль «Экран и время».
Одно из ключевых ежегодных мероприятий Саратовского областного методического киновидеоцентра будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Открытие XVI областного кинофестиваля «Экран и время» состоится 23 марта в 14.00 в кинозале «На Рижской». Фильмом открытия станет картина «Чапаев» (1934г.) братьев Георгия и Сергея Васильевых. В главной роли – Народный артист СССР Борис Бабочкин. Он родился и вырос в Саратове, а его творческий путь начался в драматической студии при Саратовском драматическом театре.
Вход на киносеанс 23 марта свободный!
В течение недели на киноустановках Екатериновского, Красноармейского, Новобурасского, Озинского и Татищевского районов пройдут показы снискавших народную славу фильмов о войне «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Молодая гвардия», «Они сражались за родину», и современных тематических кинолент - «Дорога на Берлин», «Коридор бессмертия», «Рябиновый вальс», «Солдатик» и др.