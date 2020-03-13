Саратовцы примут участие в IV бронепробеге «Дорога Мужества»
Члены Саратовского отделения общественной организации ветеранов "Боевое братство" примут участие в IV бронепробеге «Дорога Мужества», организатором которого выступает Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) «Военно-Техническое Общество».
Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в российских городах с 8 по 15 июля 2020 года.
Тематика бронепробега — битва на Курской дуге летом 1943 года. Колонна из демилитаризованных БРДМ-1, БТР-152, БРДМ-2, БТР-40, БТР-80, а также военных автомобилей ЗиС 151, ЗиЛ 131, ГАЗ-69, ЗиЛ 164, УаЗ 469 проедет по маршруту Москва —Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва.