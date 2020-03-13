Управлением Россельхознадзора при помощи ФГИС «Аргус-Фито» установлены факты неизвещения о поступлении подкарантинной продукции в Саратовскую область

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За текущий период 2020 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области привлекло к ответственности 23 грузополучателя за нарушение правил производства, перевозки и хранения подкарантинной продукции, поступившей на территорию Саратовской области. Факты были установлены в ходе мониторинга данных системы «Аргус-Фито».В ходе мониторинга данных системы было установлено, что на территорию Саратовской области ввезена подкарантинная продукция, а именно комбикорм в количестве 3 тонн из Краснодарского края; лук репчатый свежий в количестве 0,55 тонн, морковь свежая в количестве 2,2 тонн и томаты свежие в количестве 20 тонн из Липецкой области; семена подсолнечника в количестве 21,5 тонн из Воронежской области; хлопья овсяные в количестве 19,8 тонн из Алтайского края; семена кукурузы в количестве 10,9 тонн из Московской области; пшеница продовольственная в количестве 25 тонн из Ростовской области с карантинными сертификатами.Однако, Управлением Россельхознадзора по Саратовской области было установлено, что подкарантинная продукция поступила на территорию области в отсутствии извещения, в установленные сроки, уполномоченного органа в области карантина растений.По результатам анализа информационной системы «Аргус-Фито» проведены 23 внеплановые проверки в отношении юридических и должностных лиц, допустивших данные нарушения.Согласно п.8 ст.21 Федерального закона №206 РФ «О карантине растений», собственник подкарантинной продукции обязан осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему.Управление Россельхознадзора привлекло к ответственности 23 нарушителя по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).